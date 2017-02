La Sinfónica abre su temporada de conciertos con un invitado especial

El programa permitirá apreciar el Concierto para Cello y Orquesta Op. 104 de Antonin Dvorak y la Sinfonía No. 1 de Gustav Mahler, en primera audición local.



La batuta estará a cargo del director artístico de la Orquesta, Luis Gorelik, contando con la actuación especial de José Alberto Araujo en el violoncello. Este reconocido solista comenzó sus estudios de piano y violoncello a la edad de once años en el conservatorio de Tandil. Continuó las clases de cello en forma particular con los maestros Mauricio Veber y Claudio Baraviera. A los 15 años dio su primer recital con piano, y su primera presentación solística y ese mismo año, fue invitado por el Maestro Alejandro Barletta para tocar en dúo obras de su autoría, escribiendo especialmente para la ocasión `De Profundis´ y `Milonga I y II´ las cuales fueron dedicadas en el manuscrito al joven violonchelista.



