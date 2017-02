Con linterna en mano, se desarrolló una nueva noche en el museo

Nuevamente con una gran concurrencia de público, se desarrolló este viernes "La Noche de las Linternas", un atrapante propuesta para conocer el patrimonio entrerriano en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano". Si hoy no se acercaron, la última propuesta de esta iniciativa para estas vacaciones, se llevará adelante el próximo viernes.



"Celebramos este año los 100 años del museo. Es una instancia más, donde toda la familia viene al museo, para resolver consignas. La propuesta es de 45 minutos. Se les da un cuestionario con once preguntas (por las once salas)", detalló a Elonce TV, la directora del Museo, Gisela Baller.

En un museo totalmente a oscuras, "las familias traen sus linternas y así recorren el museo, totalmente a oscuras. Cuando termina se les da un pasaporte al conocimiento y unos stickers que tienen imágenes de nuestro patrimonio natural", detalló.



"Poder reunir a la familia en los espacios públicos, en forma totalmente gratis, para que puedan conocer nuestro patrimonio cultural, es nuestro propósito con esta iniciativa. No solo en este lugar tienen las manifestaciones de la naturaleza, sino también las del hombre, a través de la sala de arqueología", detalló.



Las consignas tienen "diferente nivel de comprensión. Habilita para un juego conjunto. Todos interactúan con el patrimonio de distinta manera. Despiertan muchas sensaciones", expresó.



La última Noche de Las Linternas será el 3 de marzo. Elonce.com.