Habrá un eclipse de sol y se podrá ver desde Paraná: Cómo observarlo

Eclipse solar anular del próximo domingo 26 de febrero. Como se observara desde distintas zonas del país. pic.twitter.com/A2j2YMxG4n — AEA (@ObservatorioAEA) 21 de febrero de 2017

Recomendaciones

Observatorio

Este domingo a la mañana la luna se interpondrá, durante casi tres horas, entre la tierra y el sol. Dado que el satélite natural se encuentra alejado del planeta, el fenómeno no será total sino anular. Por lo tanto, quedará una aureola de fuego en torno a una sombra oscura. El fenómeno es considerado el más importante del año.En Paraná, el hecho se podrá observar parcialmente. El presidente de la Asociación Entrerriana de Astronomía, Luis Trumper, explicó que en esta latitud el disco solar se verá cubierto en un 60%. El evento comenzará alrededor de las 9:30, alcanzando su máxima expresión a las 10:54 y concluirá a las 12:15. El punto cúlmine durará poco más de un minuto.En la Patagonia su visibilidad será plena. Específicamente, en los pueblos Facundo, Camarones y Bahía Bustamante de la provincia de Chubut. También en el sur de Chile se verá completo. Lo mismo ocurrirá en el sur de Angola y el norte de Zambia.Durante el eclipse la luna estará a una distancia de 372 mil kilómetros de la tierra y desde esa distancia no logra cubrir completamente el astro. De todos modos, se genera una sombra sobre el mundo a lo largo de varios miles de kilómetros donde se verá de modo parcial.Al momento del oscurecimiento no se debe mirar al sol directamente sino se quieren tener afecciones irreversibles en los ojos. El mayor riesgo reside en que las quemaduras de la retina son indoloras. Por lo tanto, no existe la reacción para evitar el daño. Lo adecuado es verlo con instrumentos ópticos que cuenten con filtros especiales.En todo caso, se puede apelar a algunos elementos accesibles como placas radiográficas superpuestas.Trumper subrayó en que con una sola no alcanza sino que es necesario que se reúnan varias para intercalar entre el ojo y el eclipse. También pueden servir negativos fotográficos o un vidrio ahumado como el que se utilizan en las máscaras de soldar (Nº 12, 13 o 14). Éstos pueden conseguirse en ferreterías y su costo ronda los 30 pesos.Por otra parte, Trumper no recomendó la utilización de lentes oscuros dado que no alcanzan para detener la radiación ultravioleta.Si el cielo está despejado durante este sábado por la noche, las puertas del observatorio de Oro Verde estarán abiertas al público desde las 21. Con el telescopio adquirido recientemente se podrá observar Júpiter y algunos cúmulos de estrellas como la Nebulosa de Orión, ubicado cerca de las Tres Marías.Los integrantes de la Asociación Entrerriana de Astronomía también darán precisiones sobre el eclipse que tendrá lugar al día siguiente. A su vez, se referirán al descubrimiento de los siete exoplanetas que se encuentran en una zona de habitabilidad en torno a otra estrella.En paralelo se podrá visitar el museo del observatorio donde hay meteoritos de distintos tipos, fragmentos de la estación orbital soviética Salyut 7 (caída en Entre Ríos en 1991), el libro Misión a Marte con la firma personal de su autor, Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna en la histórica Misión Apolo 11 junto a su compañero Neil Armstrong y una galería de imágenes astronómicas tomadas desde el Observatorio.En el planetario móvil Carl Sagan, se proyectará un film inmersivo de la NASA llamado "Viaje a Marte" donde se describen los planes de la agencia espacial para visitar el planeta rojo con una tripulación humana en las próximas décadas. También será simulado el mencionado eclipse. Habrá varias funciones con una duranción de 30 minutos.El costo de la entrada general es de 50 pesos. En caso de inestabilidad climática las actividades se suspenden. Para llegar al Observatorio se debe ingresar por el arco de acceso a la escuela J. Bautista Alberdi y avanzar unos 500 metros de la misma. Se pueden realizar consultas al 0343-154173869.