Masiva concurrencia del "Cine bajo las Estrellas" en el Puerto Nuevo

Actividades hasta el domingo

Hoy, jueves 23.

El viernes 24.

Sábado 25. Noche de cumbia.

Domingo 26. Plaza y Tango.

Domingo 26.

Otra gran convocatoria logró el ciclo Cine bajo las Estrellas en la explanada de la Sala Mayo de Paraná. En otra de las propuestas de Cultura municipal, el film "Gilda, no me arrepiento de este amor". Esta vez logró que unas 1.300 personas acudieran al predio al aire libre a disfrutar del séptimo arte, superando anteriores proyecciones.La película, protagonizada por Natalia Oreiro logró cautivar a los espectadores ya que relata la vida de quien fuera uno de los ídolos de la música tropical en la Argentina y cuyo deceso trágico la encontró en su pleno apogeo.El Puerto Nuevo exhibió un lleno total para disfrutar de esta producción nacional, que como es habitual, cada miércoles convoca a presenciar filmes nacionales. Fue la tercera noche del ciclo en esta temporada estival y superó en número la exhibición de las dos primeras citas de cada miércoles, "El ciudadano ilustre" y "Al final del túnel".En esta oportunidad, además de los vecinos que se acercaron en familias, con reposeras, mate o jugos para pasar la noche, también se hicieron presentes fans clubs de la cantante Gilda, algunos que llegaron desde Buenos Aires. En el predio, junto al río, también se instalan vendedores ambulantes para que quienes concurran puedan acceder a bebidas frescas y diversidad de productos gastronómicos.La continuidad de la oferta cultural no cesa y desde este jueves hasta el domingo habrá ciclos con tango, reggae, ska, cumbia y salsa. Para disfrutar, al aire libre y con entrada libre y gratuita. A continuación, la programación de Sumar Arte Paraná.Música bajo las Estrellas. Noche de tango en Plaza Alvear, desde las 22, con la actuación en vivo de Claudio Cortés. El artista, nacido en Buenos Aire y radicado en Paraná desde 1974, estudió canto y música en la Asociación Verdiana y en el conservatorio Nacional de Música de Rosario. Fue alumno de Ángel "Pilo" Díaz en Canto. Desde 2003 ha realizado múltiples presentaciones en ámbitos culturales locales y ha representado a la ciudad en distintos festivales del país y el exterior. En 2008 grabó el CD "Tango", junto a reconocidos cantantes de Paraná, con arreglos de los maestros Luis Sánchez y Tito Caramagna en guitarra y bandoneón, respectivamente.Noche de reggae y ska. Una nueva convocatoria musical, esta vez para un género muy convocante. En el Patito Sirirí, desde las 22, con las actuaciones de los grupos Tabula Rasa, cultores del reggae fusión y desde la vecina capital, llegará Santa Fe Ska. La agrupación nació en la capital santafecina en 2009, con el propósito de combinar estilos musicales como el reggae, ritmos centroamericanos, rocksteady y ska, generando una propuesta diferente en la escena actual.Nuevamente la plaza del Patito Sirirí será escenario natural para la cumbia, desde las 22. Se presentará La Banda del K-B, grupo que interpreta temas propios y covers de la cumbia tradicional.Con la musicalización de Pablo Zoquini, se convoca a los amantes del 2x4 desde las 19.30 en Plaza 1º de Mayo. Esta vez, contará con la actuación de El Esquinazo Tango, agrupación que se formó a partir de tres integrantes del llamado Cuarteto Furtivo: los guitarristas Pablo Liendo, Guillermo Casals y Juan Permayù, a quienes se unieron posteriormente Mauro Sauthier en piano y Gino Bertolotti, en bandoneón. Interpretan obras de Gardel, Manzi, Celedonio Flores, Troilo y Cátulo Castillo. También actuará la pareja de baile Norma Suárez y Leonardo Medrano."Salseracostanera Paraná". Arranca este ciclo para los amantes de los ritmos tropicales. La convocatoria es desde las 22 en la esquina de avenida Laurencena y Raúl Alfonsín (al costado de la Escuela de Aerobismo y frente a la Plaza de las Colectividades -Rotonda del Puerto Nuevo). La nueva propuesta apunta a que seguidores de ritmos como la salsa, el merengue, el chachacha, la bachata, entre otros, para que disfruten de la música y el baile, al aire libre.