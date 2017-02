En Paraná habrá una asamblea informativa por el conflicto en Conicet

Trabajadores de la provincia vinculados con el Conicet se reunieron este miércoles para debatir sobre la realidad del sector, la poca inversión en la provincia y los recortes presupuestarios del gobierno nacional que ponen en jaque al área. "Tiene que ver con la construcción de la soberanía científica nacional", dijo Nahuel Escalada, becario del Centro de Investigaciones y Transferencia de Entre Ríos (Citer). El 1 de marzo adherirán al paro nacional del Conicet.Investigadores y becarios vinculados al Conicet que se desempeñan laboralmente en Entre Ríos se constituyeron este miércoles como asamblea para adherir y coordinar acciones en función de los reclamos que se desarrollan a nivel nacional.Participaron becarios e investigadores de la provincia, de la sede Concepción del Uruguay de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), del Centro Tecnológico y Productivo de Diamante; de Rosario con desempeño laboral en la facultad de Trabajo Social, de Ingeniería de Oro Verde (Uner) y del Centro de Investigaciones y Transferencia de Entre Ríos (Citer).Lo primero sobre lo que buscaron avanzar fue la necesidad de "un diagnóstico certero de cuál es la situación en la provincia, que es un trabajo que hoy de manera más organizada vamos a empezar", contó a, Nahuel Escalada, becario en Ciencias Sociales del Citer.El integrante de la Asamblea de trabajadores de ciencia y tecnología de Entre Ríos destacó que a partir de la convocatoria pudieron contactarse con investigadores que desconocían que se estaban en la provincia: "Nos dimos cuenta que hay muchas personas que están dispersas en diferentes organismos y que están vinculadas con Conicet, trabajando en el INTA".Escalada denunció que tanto el Conicet como las autoridades provinciales de Ciencia y Tecnología se niegan a brindar esa información, aunque encontraron otra manera de aproximarse al conocimiento de esa realidad"Es una primera instancia para poder movilizar a personas vinculadas al organismo y también para empezar a acercarnos con otras personas vinculadas a la ciencia y tecnología que no necesariamente están dentro de Conicet, sino en las universidades, al INTA y otros organismos, trabajadores que estamos todos dispersos pero es un conflicto que nos afecta a todos por igual. Más allá de las disputas salariales y cuántas personas ingresan o no al organismo tiene que ver con la construcción de la soberanía científica nacional", argumentó.La medida implicará diversas acciones en varios puntos del país: una feria de ciencias en Buenos Aires frente a la Legislatura nacional e iniciativas similares en Córdoba y Santa Fe, mientras que en Paraná se realizará una actividad de difusión en la plaza 1º de Mayo sobre "cuál es la problemática que se está sucediendo, comentar un poco sobre qué estamos nosotros".Según explicó el becario, tienen dos objetivos: "Visibilizar la lucha y hacerle frente a esta campaña de desprestigio que viene sufriendo el organismo a nivel nacional y es apadrinada por los medios hegemónicos que reproducen esa lógica de que las investigaciones del Conicet no son de gran utilidad para el desarrollo del país".El 11 de marzo realizarán una nueva asamblea, en la plaza 1º de Mayo, para definir qué postura llevará Entre Ríos en el próximo plenario nacional, que es el 1º de abril en Santa Fe.