Miguel Galuccio se suma a proveedora estadounidense de servicios petroleros

El ex presidente de YPF, Miguel Galuccio, integrará el directorio global de Schlumberger, según la información pública presentada por la compañía en los Estados Unidos. La declaración DEF 14A -conocido como "proxy statement"- consigna que Galuccio se convertirá en el primer latino en ocupar una de las 12 sillas del board de la proveedora estadounidense de servicios petroleros con mayor facturación.



La información revelada por el portal web local EconoJournal, especializado en temas energéticos, señala que el directorio de Schlumberger funciona, en la práctica, como un consejo de notables que define y audita la estrategia global de la compañía, publicó El Cronista.

Ingeniero en Petróleo con un posgrado en el MIT, Galuccio dejó YPF en marzo del año pasado, y fue reemplazado por el ex CEO de Telefónica, Miguel Gutiérrez.



Antes de ser el número uno de la petrolera reestatizada, desempeñó cargos gerenciales en Schlumberger entre 1999 y 2012. En su reingreso a la compañía, compartirá el board con profesionales de máximo nivel como Indra Nooyi, CEO de Pepsico y personalidades de la ciencia y la tecnología como Leo Rafael Reif, presidente del Massachusetts Institute of Technology (MIT), y Nikolay Kudryavtsev, rector del Instituto de Física y Tecnología de Moscú.



También son directores de la firma norteamericana desarrolladores como Michel Marks, titular de Riverhoood Capital, un fondo privado de inversión con presencia en una decena de empresas (en la Argentina tiene en participación en firmas como NetShoes y Navent y contempla desembolsos por u$s 100 millones en los próximos años) y Tore Sandvold, presidente de Sandvold Energy AS Technology.