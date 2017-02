La caída un bloque de cemento de una obra generó reclamo de los vecinos

Foto: El edificio que se construye en calle Panamá, entre Bertozzi y Mendoza.

El malestar y hartazgo que manifiestan las personas que conviven con una obra en construcción lindante está llegando a límites insospechados, porque a los ruidos constantes, el polvillo y los daños estructurales que sufren sus viviendas se sumó la preocupación por las normas de seguridad que deben tener.



En este sentido, vecinos lindantes al edificio que se está construyendo sobre calle Panamá 639, entre Bertozzi y Mendoza, vivieron un momento de mucho temor a partir de lo que sucedió durante la siesta del martes, cuando un estruendo obligó a los vecinos a abandonar el descanso y salir disparados a la calle, desconcertados y con temor. Allí advirtieron que un bloque de cemento y hierro de importantes dimensiones se había caído desde el cuarto piso "con la fortuna de que cayó hacia adentro de la construcción y no sobre alguien que pasaba, algún coche estacionado o el techo de las viviendas de alrededor", contó Lucía Giménez, quien vive frente a la obra en construcción. Desde el cuarto piso "Estaba durmiendo la siesta y alrededor de las 15 me despertó un ruido muy fuerte; cuando salgo al patio de mi casa un vecino me grita desde su terraza que tenga cuidado que se había desplomado un bloque muy grande de cemento y hierro desde el cuarto piso que están edificando. El ruido fue impresionante y las consecuencias quedaron a la vista, con los pedazos regados en la parte interna de la obra, mientras que varios hierros quedaron colgando", narró.



Según la entrevistada lo ocurrido fue consecuencia de una sobrecarga, debido a que ese día "cuatro camiones estuvieron durante todo el día tirando cemento".

Al respecto, agregó que luego de los sucedido "comenzaron a llegar obreros que rápidamente empezaron a levantar lo que se había caído y entre cinco personas debieron levantar los hierros". Hartos de los ruidos Lo acontecido en esta obra de calle Panamá fue la gota de derramó el vaso de todos los vecinos que padecen que sienten afectada su vida cotidiana.

"No podemos seguir viviendo así, estamos hartos de los ruidos, los gritos, el polvillo y nuestras casas que comienzan a mostrar serios problemas por movimientos de suelo", lamentó Giménez.



"Es imposible descansar. Los obreros vienen a las siete de la mañana, ponen sus motos sobre la vereda y el ruido es constante hasta las 17; hay cortes de tránsito diarios para dar lugar a los camiones que llegan con hormigón. Es imposible seguir viviendo así, no es digno ni justo", sentenció.

En este sentido, María Alejandra Toloy Alburquerque sumó su testimonio a esta Hoja, detallando las penurias que tolera a diario, viviendo pared de por medio con la obra. Dejar la casa por los ruidos "A la mañana me apuro a salir de mi casa, porque todos los días tengo estacionado frente al garage de mi casa el camión hormigonero que me impide salir y permanece allí hasta las 15", contó.

"Mi vida es un infierno y estoy desesperada intentando encontrar un lugar donde vivir; estoy dispuesta a dejar la casa donde vivo hace 15 años, porque no doy más con los ruidos y el estado en que está quedando mi casa", indicó.



La obra comenzó en julio del año pasado, con un proyecto original que daba cuenta de la edificación de una torre de 12 pisos con cochera subterránea "pero no previeron que es zona de vertientes, por lo que luego se modificó y dijeron que va a ser de nueve pisos con elevador y cocheras en el primero piso", detalló Toloy Alburquerque.



"Siendo así, el motor de la cochera estará pegado a mi medianera y temo que no se cumpla con las protecciones contra el ruido y las vibraciones", admitió la entrevistada quien debió contratar los servicios de un abogado para lograr los resarcimientos que le corresponden por los daños que

viene sufriendo su propiedad.

"Esta obra comenzó con un expediente que no estaba aprobado", alertó a El Diario. "Hubo un período en el que la obra quedó parada y después me notificaron que los habían aprobado".