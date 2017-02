Arreglo de zapatillas y mochilas, lo más pedido al recurrir al taller

José María Viggiano, desde su "negocio familiar" y en el que trabaja desde los 14 años, contó aque "se ha incrementado el trabajo, ya que muchos papás optan por arreglar las mochilas y zapatillas"."Se intenta recuperar las mochilas de forma completa, con cambio de cierres, sistema de ruedas, manijas. La cantidad de útiles que piden en las escuelas, muchos cuadernos, manuales, costuras que no aguantan y las mochilas se desfondan. Pero tratamos de arreglarlas para que les duren un tiempo más", aseguró.En cuanto a las zapatillas dijo que "es el calzado más utilizado" por lo que "es lo que más se recurre a arreglar. Se les hace cambio de suelas, además vienen materiales para reemplazar las piezas rotas"."Cien pesos, cuesta un cambio de cierres; los deslizadores, 50 pesos. Un arreglo de mochila no supera los 100, 150 pesos", aseguró.Los arreglos de zapatillas "están en 400 pesos en adelante".Expresó que si bien los costos de los materiales "han subido, no hemos aumentado los precios porque si se incrementan, bajan los trabajos". Elonce.com.