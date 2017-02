El Iafas entregó los premios de los billetes no ganadores del Gordo de Navidad

Recibieron hoy sus premios los favorecidos por el Sorteo Especial No Ganadores del Gordo de Navidad que sortea el Iafas, y que puso en juego en enero un automóvil 0 Km; una moto 110 cc 0 Km; y ocho Smart TV de 50".Olga sosa, acreedora del primer premio, no contuvo las lágrimas al momento de recibir su auto: "No lo puedo creer, hasta el día de hoy no creía que era verdad, estoy muy agradecida. Gracias a dios por el regalo que me ha dado", expresó emocionada aLa feliz ganadora es de Paraná y compró el billete en forma compartida con su hijo. "Quizá lo tenga que vender porque necesito terminar mi casita", señaló.También recibió su premio la agenciera de Concordia, vendedora del billete que se llevó el Gordo de Navidad. Se trata de la titular de la agencia Nº 253, Alicia Berthet."Estamos muy contentos de cumplir un sueño de vender la lotería este año y de tener ahora esta recompensa que es, al tiempo de trabajo que llevamos con la agencia que tiene 30 años", contó la mujer acreedora del "premio estímulo".El presidente del Iafas, por su parte, señaló que con la entrega de este miércoles se está "prácticamente dando término al Sorteo Extraordinario de Navidad y al posterior sorteo con los tickets no ganadores"."La emoción es mucha porque la gente que ha tenido la fortuna de que su cupón saliera extraído, es gente de trabajo y que va a valorar mucho al premio. Para nosotros como funcionarios es un momento muy especial", admitió Josè Espinelli a1. Un automóvil 0 Km Fox Comfortline 1.6: Olga Ester Sosa. Agencia N 1.140 de Paraná.2. Una moto 110 cc 0 Km: María I. Malvasio. Agencia Nº 763 de Concordia.3. Un TV Smart 50": José María Gottig. Agencia Nº1.184 de Crespo.4. Un TV Smart 50": Juana Isabel Castañeda. Agencia Nº336 de Victoria.5. Un TV Smart 50": Horacio Muñoz. Agencia Nº1.204 de Concordia.6. Un TV Smart 50": Antonio Godoy. Agencia Nº 356 de Paraná.7. Un TV Smart 50": Laura M. González. Agencia Nº 883 de Concordia.8. Un TV Smart 50": José Schenone. Agencia Nº 318 de Paraná.9. Un TV Smart 50": Jorge M. Pereyra. Agencia Nº 484 de Concordia.10. Un TV Smart 50": María Angélica Cosnard. Agencia Nº12 de Paraná.