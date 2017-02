Avanza el proyecto del Planetario en el Parque Nuevo: Detalles de la obra

Cúpula de hormigón

De concretarse la idea, la característica saliente del planetario que proyecta el Municipio es que se construirá bajo la superficie. Lo único que sobresaldrá será la cúpula. El resto de las instalaciones serán subterráneas. Al lugar se ingresará por una boca con techo verde desde la que se descenderá a través de escaleras y ascensores. El objetivo es disminuir el impacto visual que puede generar una obra de estas características en el Parque Nuevo, donde se planea ubicarlo.Gustavo Albarenque y Paola Lavagetto, personal de la Secretaría de Proyectos Estratégicos, fueron quienes desarrollaron el proyecto. En diálogo concontaron que tanto la sala de proyecciones (con capacidad para unas 90 personas) como un bar, un hall en el que se podrán montar exposiciones, una oficina administrativa y los sanitarios funcionarán bajo tierra.Está previsto que las butacas del recinto principal sean rebatibles y también se contemplan espacios para las sillas de ruedas. El lugar contará con una pantalla de 12 metros de diámetro de forma esférica, material metálico y provista de microperforaciones.Si bien en un momento se evaluó la posibilidad de montar el planetario a partir de una estructura de aluminio, finalmente, se decidió que la cúpula sea de hormigón armado de unos 17 metros de diámetro. Aproximadamente, la superficie a ocupar es de 420 metros cuadrados.Los entrevistados contaron que entre la cúpula y la pantalla quedará un pasillo técnico donde se instalarán los equipos de proyección, de audio, de aire acondicionado, de energía eléctrica y otros dispositivos necesarios para la operatividad de las funciones astronómicas. En todo el perímetro interior será colocado un zócalo de material acústico.Albarenque y Lavagetto también consignaron que el diseño avanzó a partir de interconsultas con los miembros de la Asociación Entrerriana de Astronomía.Para la adquisición de la tecnología también se evalúa la firma de un convenio con la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Esto se debe a que la Universidad cuenta con organismos de investigación que están inscriptos en la Red de Ciencia y Tecnología (Redcyt), perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, lo que facilitaría la importación."El proyecto fue elevado para su licitación", señaló Albarenque, pero su concreción dependerá de que el Concejo Deliberante apruebe una ordenanza que le quite el carácter de Reserva Natural al Parque. Esta modificación de la norma también habilitaría la construcción del Parque Tecnológico que se ubicaría en el extremo oeste de ese territorio.Los argumentos señalados desde la Secretaría están relacionados a que el lugar se encuentra intervenido por la cantera que allí existió. Por lo tanto, la topografía actual sería producto de esas excavaciones y no de un proceso natural. En este sentido, desde el área que encabeza Eduardo Barbagelata se presentó un informe titulado "Historia de las intervenciones antrópicas en el área de Parque Nuevo 'Humberto Varisco'".En ese documento se consigna que la superficie perteneció a la fábrica de cemento portland y se concluye que fueron entre 6 y 9 millones las toneladas procesadas. También se señala que para llegar al techo material calcáreo fue necesario excavar entre 3 y 5 metros de profundidad.Una vez extraído el mineral, "en algunos puntos el paisaje se restituyó en forma aproximada al relieve original pero en gran parte de la superficie este trabajo no se hizo y hoy pueden observarse las lomadas o cerrillos limosos de la tapada y desmontes profundos con agua permanente resultado de las excavaciones.Es decir, el paisaje que hoy puede verse es completamente artificial y es el resultado de las excavaciones para extraer el material para la fábrica de cemento". Las descripciones son acompañadas por fotografías en las que se ve la cantera, los movimientos de suelo y las explosiones.A su vez, desde el área indicaron que "queremos mantener el parque. Por eso,". A esto agregaron que "la idea es que no quede restringida la construcción. Con la declaración que está vigente no se podrían haber hecho ni las veredas".