En bicicleta: Inscriben para la 7ª edición de "Siete Pueblos, Siete Iglesias"

Quedó habilitada la inscripción para participar del 7ª edición de "Siete Pueblos, Siete Iglesias, que promete vivenciar un Viernes Santo distinto (14 de Abril). La actividad fomenta hábitos de vida saludable, a través de un recorrido inédito en el mundo, que une siete pueblos rurales y combina naturaleza, amigos y bicicleta.Se trata de un clásico de Semana Santa, que contempla un recorrido de 70km por caminos rurales típicos entrerrianos, rodeados de naturaleza. Cada Viernes Santo, cientos de personas renuevan su vivencia uniendo 7 pueblos ubicados en el departamento Paraná, en bicicleta: Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto, Oro Verde. En caso de lluvia el recorrido es de 90 km por asfalto, pero con las mismas características."7 Pueblos 7 Iglesias es una experiencia inédita en el mundo, que propone un recorrido rural inaccesible de otra manera y con una belleza natural inigualable", explica Lorena Suarez, desde la organización.El circuito nació en el año 2010, cuando Marcelo Fornari, mentor de la travesía quiso promover un Viernes Santo distinto, uniendo pueblos rurales con bosques en galería, interminables tonalidades de verdes, exuberante naturaleza y amigos en bicicleta. "La primera edición unió 9 personas y fue una experiencia cargada de sensaciones, que inmediatamente fue adoptada por cientos de ciclistas, amigos, familias y grupos de argentinos y extranjeros que esperan cada año para vivenciar este momento. El año pasado vivieron la experiencia más de 650 personas y para este año esperamos más de 850 participantes", narra.Se trata de un tradicional evento organizado por Cicloturismo Paraná que año tras año convoca más adeptos, que llegan de distintas provincias argentinas y de países vecinos. Ferrari también destacó "la participación de amigos ciclistas con capacidades diferentes que nos enseñan, año tras año, que la voluntad supera el desafío"."Para esta 7ma edición, nos preparamos para encontrarnos con los que conocemos desde el comienzo, con los que se fueron sumando durante las ediciones, con los que asisten por primera vez, para vivir un Viernes Santo diferente, que combina amigos, naturaleza y bici, es por eso que ¡todos queremos estar ahí!", finalizó.Inscripciones: www.cicloturismoparana.com Fecha: 14 de Abril (Viernes Santo)- 2017Modalidad: cicloturismoTotal: 70kmLargada y Llegada: Catedral de Paraná - Calle Monte Caseros 77Horario: de 7 a 19Hs.Tipo de terreno: 30 % ripio y 70 % asfaltoDificultad: MediaRecorrido: Paraná, San Benito, Sauce Pinto, Aldea María Luisa, Gobernador Etchevehere, Villa Fontana, Tezanos Pinto, Oro VerdeFebrero $400 - Pago Efectivo / On LineDesde el 1 al 31 de Marzo $500 Pago Efectivo / On LineDesde el 1 al 12 de Abril. $600 Pago Efectivo / On Line13 y 14 de Abril. $750 Solo pago efectivo7:00 Recepción y entrega de kit/Catedral Nuestra Sra del Rosario/Paraná7:30 Desayuno (chocolate y tortas fritas)8:10 Charla técnica8:30 Largada9:30 Arribo San Benito/hidratación10:30 Arribo Sauce Pinto/hidratación y frutas11:30 Arribo a María Luisa/hidratación13:00 Arribo a Gob. Etchevehere (Escuela Agrotécnica Las Delicias)Almuerzo (Fideos con salsa/gaseosa/pan casero/postre. Menú especial vegetariano y apto para celíacos)Puesto de kinesiología15:00 Arribo Villa Fontana16:00 Arribo a Tezanos Pinto17:00 Arribo a Oro Verde18:00 Llegada /Catedral Nuestra Sra del Rosario/ParanaDesayuno, handys VHF y celular para emergencias, hidratación (Frutas), asistencia médica, botiquín de primeros auxilios, asistencia mecánica permanente, seguro, servicio kinésico, guías especializadas, servicio de fotografía, vehículos de apoyo, sorteos, almuerzo.