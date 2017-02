Se realizó el relanzamiento de la revista académica "Gestando"

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos relanzó la revista "Gestando", que cumplió 10 años de publicación ininterrumpida.



Andrés Sabella, decano, explicó a Elonce TV que "tiene un nuevo diseño, está totalmente renovada, es una revista de muy buen nivel académico y científico. Es un gran esfuerzo llevar adelante estas producciones y no queríamos dejar pasar por alto esto, hay mucho trabajo detrás".



En esta edición, el artículo elegido para la tapa es de la docente Victoria Lambruschini. "Me distinguieron para que represente a mis colegas, a todos los que escribimos en este número. Es sobre China y la crisis mundial en la actualidad".



Silvina Ferreyra, vice decana, informó que "es una revista que tiene dos tiradas al año: mayo y octubre. El contenido tiene que ver con producciones, investigaciones, temas de extensión o temas generales para llegar a todo el público, no solo el universitario. Esta revista es gratuita". Elonce.com