Sumar Arte Paraná ofreció tango en Plaza 1° de Mayo y cumbia en el Patito Sirirí

En el marco del ciclo Sumar Arte Paraná que organiza la secretaría municipal de Cultura, se desarrolló este fin de semana la presentación Plaza y Tango de la mano de la formación Del Tiempo e' Ñaupa, y hubo música en vivo en el Patito Sirirí, con la actuación del grupo Níkel, en una noche de cumbia.El "Plaza y Tango" se presentó el domingo 19 en Plaza 1° de Mayo con gran convocatoria, superando las 500 personas en su primera noche en esta temporada. Al ritmo del 2x4, con la musicalización de Pablo Zoquini, parejas se contagiaron y salieron a bailar. Muchos se acercaron con reposeras y mate para pasar una noche plena de tangos, valses, milongas. En la primera fecha del ciclo actuó en vivo el grupo Del Tiempo e' Ñaupa, que amenizó la velada con su particular estilo."Ha sido una noche hermosa. Tenemos un verano atípico, en otros años por el excesivo calor no hubiera sido posible arrancar a las 19.30, pero hoy la gente se acercó temprano y mientras el tiempo nos acompañe y no llueva, tendremos varios domingos más de Plaza y Tango en Plaza 1° de Mayo", destacó Zoquini."La cantidad de gente que ha circulado esta noche por el ciclo ha sido numerosa, un ciclo que nació desde Cultura de la Municipalidad y que yo solamente lo coordino. Este año con Mercedes Carnaghi que me acompaña en llevar adelante cada noche. Estamos cumpliendo 16 años del ciclo que se ha realizado de manera ininterrumpida. Este domingo contamos con la actuación de la formación Del Tiempo e' Ñaupa que ha sido una revelación".El ciclo se inició durante la primera gestión del intendente Sergio Varisco, en 2002. En ese momento se denominó Orilla y Tango, pero con la misma temática y modalidad ha perdurado a través de diferentes gestiones comunales. "La idea cuando se gestó fue que Paraná, tenga el tango callejero. En Buenos Aires, con solo salir a pasear, la gente se choca con el tango; porque además de múltiples lugares para bailar hay milongas al aire libre. Acá no había nada, sí había academias pero no se enteraban adónde ir a aprender. Con esta propuesta al aire libre y en pleno centro, naturalmente se aglutina la gente a bailar tango en un lugar muy concurrido y se entera además de las distintas propuestas tangueras de la ciudad. Es la oportunidad para que pregunte por algunos de los profesores que vienen y deciden aprender a bailarlo".En la noche del domingo último, no fue la excepción y muchos de los profesores de tango de la ciudad se acercaron al Plaza y tango y es una manera de darse a conocer dónde enseñan el ritmo del 2x4.El ciclo se nutre además de la musicalización de tangos, candombes, milongas, valses o pasodobles, de actuaciones en vivo de parejas de baile, orquestas o cantantes solistas, que cada domingo son una atracción extra para acercarse a disfrutar del cierre del fin de semana.El domingo a la noche también fue noche de cumbia en la capital entrerriana. Es que Cultura municipal continuó con el ciclo "Música bajo las estrellas", en esta oportunidad dándole lugar a la cumbia. En la plaza del Patito Sirirí, actuó el grupo Níkel, que interpretó sus canciones con su clásico estilo de cumbia tradicional.Con entrada libre y gratuita, la gente -con unos 300 asistentes- se acercó al tradicional lugar de recreación y pudo disfrutar de música al aire libre. Familias y grupos de amigos compartieron el cierre del fin de semana, al ritmo de la cumbia, género popular en Paraná.Ese ámbito será también escenario de otras expresiones musicales, como el rock, en futuras ediciones.Para esta semana, se anuncia la continuidad de ciclos desde Sumar Arte Paraná, con variedad en las propuestas culturales para todos los gustos.El miércoles 22, Cine bajo las Estrellas, con la proyección de "Gilda", con Natalia Oreiro en la explanada de la Sala Mayo, en el Puerto Nuevo; el jueves 23, "Música bajo las estrellas" con noche de tango en Plaza Alvear, con las presentaciones de Pelusa Guzmán y Pablo Cortés; en viernes 24, actuación de los grupos Tabula Rasa y Santa Fe Ska en el Patito Sirirí; el sábado 25, noche de cumbia con La Banda del K-B, también en el Patito Sirirí y el domingo, "Plaza y tango" con la musicalización de Pablo Zoquini y la actuación de cuarteto El Espinazo, en Plaza 1° de Mayo.