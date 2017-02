La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inicia su temporada de conciertos gratuitos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos inicia con su temporada de conciertos gratuitos. La invitación es para este sábado desde las 20.30 en la Sala de Convenciones Centro Cultural y de Convenciones "La Vieja Usina" (Gregoria Matorras 861) de Paraná.Auspician la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos y la Asociación "Mariano Moreno".Programa: Concierto para Cello de Dvorak (Solista: José Alberto Araujo) / Sinfonía No. 1 ¨Titán¨, de Gustav Mahler.Director: Luis GorelikLuego de completar un intensivo período de formación en París, el violonchelista José Araujo desarrolla una de las carreras concertísticas más activas de la Argentina.Su debut como solista con orquesta sinfónica fue con el concierto de Dvorak junto a la Orquesta de Olavarría en el año 2004. A partir de entonces realizó presentaciones de los conciertos de Haydn, el concierto de Schumann, la Sinfonía Concertante op.125 de Prokofiev, el concierto de Elgar, entre otros. También le pertenece el estreno mundial del Concierto para violoncello y orquesta del maestro Florentín Giménez. Ha actuado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Orquesta Nacional de Paraguay, Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, Orquesta del Chaco, Orquesta de Mar del Plata, Orquesta del canal 7, Orquesta Libertador San Martín.Integra el Cuarteto Austral Argentino (miembro fundador) y del Trío Pampeano, con el que grabó un repertorio enteramente dedicado a la música de Astor Piazzolla y José Bragato.Obtuvo el primer premio de los Concursos Nacionales Nicolás Finoli de Música de Cámara "Música en Plural" y el primer premio del Concurso Bienal Juvenil de Buenos Aires organizado por festivales musicales y Shell Argentina en la categoría dúo con piano junto a Ana Cho, ofreciendo posteriormente recitales en el Festival Llao Llao en Bariloche, Asociación Mariano Moreno de Paraná, y en la sala Guastavino del Centro Nacional de la Música.El Concierto para violonchelo y orquesta en Si menor Op.104 (1895) es el más conocido concierto para violonchelo compuesto por Antonín Dvo?ák. Previamente había iniciado ya un concierto para violonchelo en 1865, pero abandonó su composición tras completar la parte del solista y con un acompañamiento para piano que nunca llegó a orquestar.1El Concierto para violonchelo Op. 104 pertenece al repertorio general de piezas para violonchelo y es uno de los más interpretados. Está dedicado al violonchelista Hanu? Wihan, quien debía estrenarlo en Londres, aunque finalmente se estrenó este concierto el 19 de marzo de 1896, bajo la batuta del propio compositor y con Leo Stern como solista.2En un principio la obra fue concebida como un largo poema sinfónico. Mahler le llamó Titán por la novela de Jean Paul, aunque especificó que la sinfonía no se basaba en absoluto en ella. Mahler utilizó en esta sinfonía música procedente de su abandonado proyecto de ópera Rübezahl, que también usó en La canción del lamento.Al estrenarse, fue acusada de desafiar todas las leyes de la música, siendo calificada de vulgar y sin sentido. Hoy en día, esta sinfonía es una de las más apreciadas de Mahler, debido a su gran riqueza melódica; al hecho de ser una sinfonía temprana, y por otra parte, no es tan larga como otras de sus sinfonías.La sinfonía se estrenó en 1889 en Budapest, bajo el nombre de «Symphonische Dichtung in zwei Teilen» ('Poema sinfónico en dos partes'). Sin embargo, más adelante Mahler volvió a trabajar en ella, reformándola y dándole el nombre de «Titán». Con este nombre se estrenó en 1893 en Hamburgo. Sin embargo, Mahler siguió trabajando en la obra y finalmente le quitó su nombre, interpretándose por primera vez en su forma definitiva en Berlín, en 1896.