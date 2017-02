Personas con discapacidad se manifestarán en la Costanera por sus derechos

El Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Paraná organiza una acción para reclamar pacíficamente por sus derechos. Se trata de una iniciativa denominada discapacitazo, que tendrá lugar el domingo 16 de abril en la Costanera Baja de la capital entrerriana.



La idea surgió como réplica de una jornada similar que se realizará el 8 de abril en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, según manifestaron la presidenta del Observatorio, María Fernanda Carmona y el secretario, Leonardo Saavedra Densch. La propuesta es llevar un cartel "en reclamo por el derecho que desees reclamar". "Optamos por hacerlo en la Plaza Le Petit Pissant, porque es la primera plaza inclusiva de la ciudad", indicaron a El Diario.



"Los derechos que no se están cumpliendo en Paraná abarcan todos los ámbitos: laboral, educacional, de accesibilidad, transporte, salud", indicó Saavedra Densch y puntualizó: "Si me pongo a enumerarlos a todos, hay que hacer un libro sobre la inaccesibilidad de Paraná". "Este evento no es en contra de nadie, sino a favor de las personas con discapacidad".



"Reclamemos de una manera justa y pacífica. ¡Invitá a tu familia, a tus amigos y a todos tus conocidos! Hagamos oír nuestras voces", señalaron en la invitación al discapacitazo. Te podés sumar a través del evento en Facebook.