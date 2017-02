Canjean una planta por un alimento para las familias del Impenetrable chaqueño

La Fundación Propuesta Solidaria realiza el canje de una planta por un alimento no perecedero para las familias de El Impenetrable chaqueño."Estamos canjeando plantas muy lindas por un alimento no perecedero, porque en abril durante Semana Santa, partimos otra vez para El Impenetrable chaqueño", contó a, Ana Salas de Fundación Propuesta Solidaria.Entre los elementos que más necesitan, pidieron leche Larga Vida, aceite, lenteja, yerba, azúcar y harina."Estamos muy asustados porque en la misión anterior, llevamos cinco módulos de alimentos para cada familia, fue récord, y ahora solo llevamos 70 para las 230 familias. No nos alcanza ni siquiera uno para cada familia", advirtió la voluntaria.Este domingo de 9 a 14 volverán a estar sobre Avenida Almafuerte 1670 frente al supermercado Plaza Vea. Los interesados en mayor información pueden comunicarse al (0343) 154055341 o vía Facebook