El Festival de Los Poetas en Barrio Las Rosas se reprogramó para este domingo

Leonardo Cregnolini es el presidente de la Asociación Civil Amigos de la Música, Poetas y Escritores, Raúl Mistura es el vicepresidente y Ester Mercol la secretaria de esta organización, que cada año se pone al hombro la tarea de llevar adelante la actividad que se desarrollará, como en otras oportunidades, en un gran terreno de calles Borges y Francia.



"Hemos pasado de todo. Este año es bisagra para nosotros porque estuvimos a punto de no hacerlo. Está muy difícil por los costos, muy duro. La verdad que después, artistas e integrantes del gobierno provincial nos dieron una mano y pudimos armar la grilla. En esta oportunidad le haremos un homenaje a Mario Alarcón Muñiz, a Rubén Antonio Sarmiento y a Alejandro Karavokiris", dijo a UNO Cregnolini, quien contó que Alarcón Muñiz fue el maestro de ceremonia del primer festival que realizaron hace una década y media.



Mistura confirmó a Elonce TV que desde la organización decidieron suspender este sábado el festival, que se reprogramó para este domingo 19.



Organizar el festival les lleva tres meses de trabajo, y cuando empezaron eran homenajes que realizaban en la calle, según el nombre de los escritores como Borges o Almafuerte. Después avanzaron en la idea de mantener encendida esta celebración para rescatar a aquellos escritores paranaenses y de la zona con el objetivo de que no sean olvidados frente al paso del tiempo.



Lo que empezó en las calles del barrio, donde pedían permiso a quienes vivían en el lugar, luego se trasladó a ese predio que fue donado en comodato por un vecino hasta 2022 para que puedan continuar con el festival.



Ya desde la primera instancia lograron reunir en la calle a más de 1.500 personas. La iniciativa se transformó en un lugar de encuentro, un espacio en donde los vecinos se pueden juntar para pasar un momento de música y emociones.



En el barrio Las Rosas viven unas 300 familias y el "Campo del Festival" se encuentra además, lindero a los barrio Jardín Las Rosas, El Trébol y más atrás está San José entre otros.



"Cuando hacemos el festival va toda la gente de la zona. En estos barrios nunca hay nada para hacer porque para venir al centro, para ir al cine nomás, hay que recorrer 10 kilómetros y por eso la gente se suma a esta propuesta", remató Cregnolini junto a sus compañeros.



Las artistas y el escenario



Además de los homenajeados, la grilla de artistas que participarán está compuesta por Hernán Grasso, El Trío Alegría, Guillermo Ferreira, El Gaucho Pichicata con su humor, Rubén cuesta-Entre Trinos, Dardo Romay y Miguel Figueroa. En esta oportunidad, participará también el Ballet Pasos de Tradición y Tierra Nativa.



La entrada para los adultos será de 100 pesos y los menores de 12 años no pagan. Los organizadores tienen previsto un estacionamiento por la zona con cuidadores y habrá un servicio de cantina muy accesible.



Desde la Asociación Civil Amigos de la Música, Poetas y Escritores, solicitaron que en lo posible los vecinos no asistan con sus conservadoras ya que pueden llevar botellas de vidrio que, de romperse, pueden generar algún inconveniente.



La iniciativa es para asistir con sillones, pero también tienen previstas sillas plásticas para quienes no tengan, hay dispuestos baños químicos en el predio y seguridad que brindará la Policía.