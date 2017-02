Piden ayuda para reencontrarse con su padre, a quien no ven desde hace 20 años

Tres hermanas que actualmente viven en la localidad bonaerense de Zarate, piden ayuda para reencontrarse con su padre, Julio Antonio Pérez de 54 años, quien según los últimos datos que tienen, estaría radicado en Paraná.



Gisela Sabrina de 28, Yanina Soledad de 29 y Cintia Vanesa de 30, ansían profundamente volver a abrazar a su padre, al cual no ven desde hace ya más de 20 años.



Pérez nació en la provincia de Tucumán, luego vivió en la provincia de Buenos Aires donde formó una familia y tuvo tres hijas, pero por las vueltas de la vida, se radicó en esta capital entrerriana donde volvió a casarse con una mujer llamada Roxana y con la que tuvo dos hijos: Daiana y Jonatan, quienes hoy tendrían aproximadamente 17 y 22 años.



Según contó Gisela, la menor de las hermanas, el último dato que tienen de su padre fue que se había casado con otra mujer, una paranaense, y con la que habría vivido en una vivienda de calle Fraternidad 150.



Fue un primo de estas mujeres, quien se acercó hasta ese domicilio pero resultó ser que allí vivía otro Julio Pérez, y para colmo de males, casi todos en la cuadra eran de apellido Pérez.



"Nosotras sabemos su número de DNI, y a través de los padrones, sabemos que vota en una escuela de Paraná, pero no podemos acceder a su número de CUIL, con lo cual pensamos que no estaría trabajando en blanco", estimó Gisela a Elonce.com



"Imaginamos que la actual familia no sabe de nuestra existencia, pero nosotras queremos verlo, volver a abrazarlo. Lo extrañamos y queremos saber de él", aseguró la mujer.



A Julio Antonio Pérez lo esperan cinco nietas en Zarate.



Quienes posean datos para colaborar con la búsqueda, pueden comunicarse al 03487-15511943



Elonce.com