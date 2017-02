Con una marcha, pidieron mejoras en jardines de infantes y centros de salud

Los trabajadores municipales agremiados a ATE marcharon en la mañana de este viernes hacia el Municipio en reclamo de mejoras para los jardines de infantes y centros de salud que dependen de la administración municipal."La lucha para nosotros sigue, no se han solucionado los problemas de fondo por eso estamos en la calle", señalaron ael secretario adjunto de ATE Entre Ríos, Francisco Garcilazo, y el secretario general a nivel local, Roberto Alarcón.Al llegar al palacio comunal, entregaron un petitorio con las demandas del sector y ahora esperan poder establecer "una agenda de trabajo"."Hay más de 600 trabajadores en los jardines maternales y aproximadamente 400 en salud. Estamos a poco de que comiencen las clases y hay jardines que todavía no se han refaccionado y las compañeras siguen con las luchas por los adicionales y por poner orden en cada jardín", amplió Garcilazo."Necesitamos que el intendente los atienda con urgencia porque la Secretaria encargada de las áreas no ha dado respuestas hasta el día de hoy", precisó y agregó que bajo la órbita municipal hay "33 jardines en total".