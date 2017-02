"Fueron 20 minutos de disparos, corridas y chicos tirados al piso, llorando"

Una gresca generalizada que incluyó peleas y gran cantidad de disparos en la intersección de pasaje Culandrillo y Pringles, afectó el desarrollo del torneo infantil de fútbol "Palmira Cáceres" que disputaba en la cancha de club Don Bosco, ubicada en las inmediaciones al barrio Consejo de esta ciudad."Empezaron las corridas, los tiros, fueron momentos de horror", rememoró ante, Elisa Ibarra, una de las tantas madres que acompañaba a su hijo al partido. "Fueron 20 minutos de disparos, de corridas, de chicos tirados al piso, llorando, las familias con las criaturas agazapándose", agregó.Según comentó la mujer, primero se convocó a todos los chicos a la mitad de la cancha, y después se los llevó sobre el otro paredón del club, hasta que cesaron los disparos.

"Se escuchaban las sirenas, gritos y llantos"

El torneo continúa con gran presencia policial

"Los hicieron correr, agachados, hasta el salón del club y ahí se los contuvo hasta que después de unos 40 minutos, por altoparlantes se dio aviso de la suspensión del encuentro para que todos se fueran retirando a sus casas, con cuidado", recordó la testigo del lamentable episodio.De acuerdo al relato de Ibarra, los presentes en la cancha no sabían qué pasaba; incluso se llegó a pensar que los tiroteos eran en la cancha misma. "No dimensionábamos la distancia porque eran estruendos muy fuertes", aseguró.La mujer sostuvo que su hijo, al igual que otros niños, anoche no logró conciliar el sueño. "Había nenitos que lloraban desconsolados, porque fue un momento de horror", insistió.recorrió la zona y advirtió la presencia policial frente a la cancha del club Don Bosco. Al menos dos patrulleros estaban apostados al frente de la entidad deportiva, además del patrullaje en las inmediaciones."El torneo continua en forma normal tal como estaba previsto, desde las 18, con la restructuración de los dos partidos que anoche debieron suspenderse", confirmó a, Ismael Yamil, vocal de comisión directiva del Club.Y en esa línea aseguró que "en el torneo mismo no hubo inconvenientes" sino que los episodios se debieron a "un problema barrial" que no le compete a la entidad deportiva."Maliciosamente, se mezcló el torneo con el problema barrial, porque si bien, nosotros somos un club que hacemos contención social, hay temas que no podemos mezclar y tampoco hacernos cargo como institución. El torneo sigue en forma normal", cerró el responsable del encuentro deportivo.Los incidentes se generaron en barrio Consejo cuando vecinos quisieron desalojar a la familia de un menor con frondoso legajo que se encuentra en un hogar del Copnaf de calle Diamante.