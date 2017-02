El transporte escolar aumentará hasta un 25%

Se prevé que el incremento del transporte escolar será de entre el 20% y el 25%. Con esta suba, el servicio ida y vuelta pasará a costar en promedio 1.600 pesos, aunque la cifra puede variar en función de la distancia y otros factores, tales como descuentos si son dos o más hermanos los que viajan. En tanto, si se opta por contratar el transporte solo para la ida o la vuelta, valdrá entre 1.000 y 1.100, según informó Abelardo Giordano, presidente de Transportistas Escolares Asociados (Tresa).



A su vez, aclaró que hay transportistas que pueden llegar a cobrar menos porque en 2016 no actualizaron sus tarifas, o lo hicieron una sola vez al año y no dos, como es habitual: una se concreta en febrero o marzo y la otra a mediados de año, según el proceso inflacionario.



El dirigente señaló que a este aumento lo definieron en una asamblea celebrada por los integrantes de la asociación que nuclea al sector, considerando la escalada de precios no solo del combustible, sino también de los demás costos habituales que tienen para poder desarrollar su trabajo, como la reposición de cubiertas y repuestos, pago de seguros y habilitaciones, entre otros.



"Hicimos un cálculo y los gastos operativos que tenemos por mes ascienden a unos 17.000 pesos", explicó el dirigente, quien comentó además que en esta época muchos tienen que afrontar el pago de la revisión técnica. Quienes brindan el servicio para las colonias de vacaciones ya completaron este trámite en diciembre y les sirve para todo el año; los demás tienen tiempo de hacerlo hasta hoy, indicó Giordano, y recordó: "Una vez que la Municipalidad verifica que están todos los vehículos controlados, nos convocan para pegarnos las obleas, que son de un color distinto cada año para identificar a quienes están habilitados. Los papás tienen que fijarse si es la oblea correspondiente al año en curso".



Por otra parte, se refirió a la pérdida de rentabilidad en el sector. Al respecto, sostuvo: "Generalmente pasa que perdemos rentabilidad. Ya está previsto que el gasoil aumente ahora y después también en abril, o sea que vamos a tener incrementos sucesivos, y después debemos hacer frente a las subas de los repuestos y demás, porque no solo el combustible forma parte de nuestro costo operativo, sino que entra todo lo que significa insumos para vehículos, como gomas, y también los impuestos".



"Todos los años debemos renovar nuestro registro de conducir profesional y eso solo tiene un costo de 1.000 pesos, entre el papelerío y el sellado", ejemplificó.



Preocupa al sector la competencia desleal y cuestionaron los carriles exclusivos. (Uno)