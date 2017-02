Caño roto afecta provisión de agua en vecinos de calle J.J. López

El vecino de calle J.J. López, de barrio San Agustín, mencionó a Elonce TV que desde hace varios días tiene inconvenientes en su casa, por falta de presión de agua, producto de un caño roto en la calle.



"Los camiones y autos `aplastan` el caño al pasar por la calle y se vuelve a romper el caño. He reclamado en varias oportunidades y no he tenido respuestas. Vinieron, pero me dijeron que tengo que llamar a un matriculado, para que me haga el arreglo, aunque el problema no es mío, es municipal", dijo. Elonce.com.