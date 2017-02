Advierten sobre la presencia de palometas en Club Náutico de Paraná. Una de las alimañas mordió a un niño en la mano, por lo que desde la entidad realizaron las recomendaciones pertinentes pero no clausurarán el ingreso a la playa.



"La semana pasada, por primera vez, en la playa del club, una palometa mordió a un chico en una mano", confirmó a El Despertador el programa que se emite por Elonce TV, el gerente de la entidad, Rubén Cettour.



A raíz del hecho, se informó a los socios y se tomaron las precauciones del caso. "No vamos a clausurar la playa, sino que recomendamos tomar las precauciones para el momento de meterse al agua", indicó.



"Las palometas, por lo que se ha visto en años anteriores, aparecen cuando las temperaturas son elevadas durante varios días, y el agua no se alcanza a enfriarse", estimó el dirigente del Náutico.



Durante un tiempo, las playas contaron con una maya de contención pero las mismas palometas terminaron destruyéndola. "Tampoco sabemos si es tan efectiva la doble maya, porque si se pasa alguna palometa, es difícil sacarla", acotó al respecto. Elonce.com