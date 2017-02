Continúa hoy el ciclo Cine bajo las Estrellas

El tradicional ciclo de verano Cine Bajo las Estrellas continúa hoy miércoles en la explanada de la Sala Mayo, donde se proyectará a partir de las 21 horas "Al final del Túnel" protagonizada por Leonardo Sbaraglia, Pablo Echarri y Clara Lago, y dirigida por Rodrigo Grande.



La Secretaría de Cultura de la Municipalidad invita a acercarse en familia para compartir las noches de verano en este fantástico entorno natural, con entrada libre y gratuita.



El ciclo tendrá continuidad durante todo el mes de febrero y dos miércoles de marzo.



Sinopsis



Joaquín está en silla de ruedas. Su casa, que conoció tiempos mejores, ahora es lúgubre y oscura. Berta, bailarina de striptease, y su hija Betty, llaman a su puerta respondiendo a un anuncio que puso Joaquín para alquilar una habitación. Su presencia alegra la casa y anima la vida de Joaquín. Una noche, mientras trabaja en su sótano, Joaquín escucha un ruido casi imperceptible. Se da cuenta entonces que una banda de delincuentes está construyendo un túnel que pasa bajo su casa con la intención de robar un banco cercano. Cartelera completa Miércoles 22 de Febrero 21:00 horas Gilda, no me arrepiento de este amor



Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, Miryam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con su dulce voz, Gilda marco la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre Ríos. Su música influencio artistas de todos los estilos y diferentes generaciones y su figura trascendió fronteras.



Miércoles 1º de Marzo 21:00 El Hilo Rojo



Una leyenda china cuenta que un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Manuel (Benjamín Vicuña) y Abril (China Suárez) parecen estar ligados por ese destino infalible. Tras conocerse en un avión, sienten que son el uno para el otro. Pero el destino les separa y no vuelven a encontrarse hasta varios años después, cuando ambos han formado sus familias y están felizmente casados con Laura (Guillermina Valdés) y con Bruno (Hugo Silva). El deseo, el amor y el destino los vuelve a atrapar en sus redes para que vivan otro encuentro inolvidable, poniendo en crisis sus valores y creencias sobre el amor.



Miércoles 8 de Marzo 21:00 Permitidos



Camila y Mateo son novios, se quieren y viven juntos. Una noche, cenando con una pareja amiga, surge el tema de los «permitidos». Cada uno menciona un elegido famoso (imposible) con quien tendría permiso para una noche de amor. Y días más tarde, accidentalmente, Mateo conoce a su permitida. Pero lo mejor que le pasó en la vida puede convertirse en todo lo contrario: a partir de este hecho fortuito se desencadena una larga serie de desopilantes complicaciones que impedirán que Mateo y Camila vuelvan a estar juntos.