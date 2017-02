Arco Iris y Crisálida cuentan cómo es acompañar a niños con cáncer

Fundación Crisálida

Se conmemora hoy el día internacional del Cáncer Infantil, una fecha instituida para sensibilizar sobre la enfermedad. Desde la Fundación Arco Iris de Paraná su presidenta, Mirta Sotier, comentó que el objetivo primordial de la entidad es que los pacientes se sientan "emocionalmente acompañados y sepan que no están solos, sino que lo que les pasa, le ocurre a la comunidad entera".Al frente de la campaña "Ponete la camiseta", la organización que trabaja en el Hospital San Roque de Paraná, hoy estuvo en la puerta del nosocomio colocando distintivos a los transeúntes para generar conciencia."Desde el 2001 el lema es que todas las ONG's e instituciones puedan concientizar sobre el cáncer infantil, sobre la necesidad de un diagnóstico precoz que es muy importante para la posible cura del cáncer y sobre todo, de luchar para que los chicos tengan un tratamiento adecuado, una calidad de vida y atención emocional", sostuvo.Según precisó a, el tipo de cáncer más frecuente entre los niños es la leucemia, presente en un "37 por ciento de los casos"; y en cuanto al tratamiento, afirmó que "lo fundamental es que haya donantes voluntarios de sangre y donantes de medula ósea".El San Roque es el centro de asistencia sanitario de mayor importancia de la provincia y a él llegan pacientes de toda la provincia. Actualmente hay internados allí con cáncer infantil "once chicos" por lo que la sala oncológica "está completa". A su vez, son "cerca de 20" los pacientes con tratamiento de quimioterapia y "más de 100" los niños que llegan al hospital para continuar con los controles, señaló Mirta Sotier.Arco Iris tiene su desde calle La Rioja 349 de Paraná. Teléfono (0343) 4077310La presidenta de la Fundación Crisálida, Laura Petrucci, indicó que la organización "asiste económica y espiritualmente" a las familias cuyos hijos padecen cáncer y también los voluntarios se ocupan de llevarles diariamente las viandas a los pacientes adolescentes internados en el hospital San Martín de Paraná.Además señaló que en la sede de la Fundación "estamos construyendo una sala de oncología porque en Entre Ríos no hay oncólogo pediatra y los chicos viajan a Buenos Aires a hacer el tratamiento de quimioterapia. La idea es poder construirla a fines de marzo, arrancamos a edificar tres locales, uno será nuestra sede y los otros dos para alquilar".Para solventar ésta y otras obras, la entidad puso en venta un bono contribución de 2400 pesos con importantes premios.Las vías de comunicación con Fundación Crisálida son: www.fundacionecrisalida.org/ teléfonos (0343) 154 590214/154191983 o al mail fundacioncrisalida@hotmail.com