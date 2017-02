Convocarían a una Mesa del Pan para definir cuánto aumentará en Paraná

Economía En Buenos Aires subirá el precio del pan y costará alrededor de 50 pesos

En Buenos Aires anunciaron que el pan va a aumentar un 15% debido a que el sector enfrenta una suba del 40% en los costos de producción, una caída del 20% en las ventas y un avance de la competencia clandestina. Con este incremento, el precio rondará los 50 pesos el kilogramo.A su vez, indicó: "La primera medida que surgió en esta reunión es que. La idea es comenzar a charlar y ver si le podemos encontrar la vuelta a esto para salvar a esta industria panadera y a todos los que vivimos de ella".En este marco, Tossolos que de alguna manera u otra participan en el circuito de la producción: "Lo que se resolvió fue poner en marcha esta Mesa del Pan, aunque".Por eso, mientras escalaron los costos de servicios que son esenciales para trabajar en la producción de panificados, como el gas y la luz; hubo incrementos en las cargas sociales, se elevaron los importes de los insumos, y la inflación superó el 40%, ellos se conformaron con subir el pan solo alrededor de un 20% en 2016, y hace meses que no tocan su precio.En el caso de quienes pagan un alquiler para tener su local de ventas, los márgenes se achican más. Y en este ámbito luchan contra un sector informal que vende más barato porque achica sus costos al amparo de la clandestinidad, que es cada vez más alarmante y profundiza una situación que de por sí ya es adversa."Hay panaderías que al no pagar aportes, al no pagarle a los empleados lo que deben abonarle, sus costos laborales son más baratos y por eso venden a menor precio que nosotros", comentó el panadero y dirigente de la asociación que los nuclea en la provincia.A su vez, resaltó: "Nuestro sector ha venido, y ahora estamos en una instancia en la que no podemos seguir aguantando esta situación. No queremos hablar de un nuevo precio o dar un número de lo que va a costar del kilo de pan porque la verdad es que no sabemos"., indicó Darío Barsante, panadero de calle Juan Báez en Paraná.