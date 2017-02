Informan que es ilegal que se cobre un adicional sobre el precio de cigarrillos

Foto: El letrero que se puede leer en un drugstore de la ciudad

Según dio a conocer el Organismo Municipal de Defensa al Consumidor de Paraná en las últimas semanas se han recibido denuncias y reclamos a raíz del cobro de un adicional en la venta de cigarrillos por parte de algunos comercios de la ciudad.



"Hemos recibido reiteradas quejas y reclamos de consumidores que se han vistos sorprendidos por el cobro de un adicional por sobre el precio del cigarrillo. Es importante señalar y recordar que la Resolución Nº 110/91 del Ministerio de Economía, en su artículo 3º, dispone que los precios de venta al público de los cigarrillos no podrán ser alterados en las etapas de comercialización subsiguientes, esto es, se prohíbe modificar los valores de venta al público. De esta manera, está terminantemente prohibido que los comercios apliquen dicho adicional, el que se considera ilegal, y contrario a Ley de Defensa del Consumidor", explicó Pablo Gabioud, el director del área municipal.



El funcionario instó a los usuarios y consumidores a denunciar cada vez que se encuentren ante esta situación de cobro de un plus no convenido y aconsejó dejar constancia de tal irregularidad en el Libro de Quejas del comercio, para que posteriormente el hecho pueda ser verificado por inspectores del organismo.



Las formas de contactarse con Defensa del Consumidor



Por denuncias, reclamos y asesoramiento, los ciudadanos pueden concurrir al Organismo Municipal de Defensa al Consumidor, ubicado en calle España Nº 257 de Paraná en el horario de 7 a 12:30, o contactarse al 0800-555-5566.