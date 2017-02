Reconocerán a Alarcón Muñiz en el Festival de los Poetas en barrio Las Rosas

Un barrio que evoca a los poetas en sus calles

Lugar de reencuentro y un punto en el cual la gente sabe que va a encontrar espectáculo artístico de jerarquía, el Festival Homenaje a poetas y escritores, convoca anualmente al público en en Barrio Las Rosas.La 15ª edición de esta iniciativa organizada por la Asociación Civil Amigos de la música, poetas y escritores, se realizará este sábado desde las 21 en el predio ubicado en la intersección de calles Borges y Francia.La actividad, que brinda un espacio de recreación con espíritu familiar, tiene como objetivo crear un espacio para la difusión oral de la poesía, reconocer los valores culturales de los autores entrerrianos y profundizar aspectos de nuestra identidad."El festival nació por curiosidad de los propios vecinos del barrio, que sabían el nombre de las calles, pero no a quiénes representaban", explicó Leonardo Cregnolini, al evocar el inicio de la Fiesta Homenaje a poetas y escritores."Desde entonces apuntamos a rescatar nombres y valores a veces olvidados", apuntó el presidente de la entidad organizadora que, con alegría, cuenta que "ahora los chicos del barrio conocen por qué las calles del barrio en que viven llevan esos nombres"."Trabajamos desde hace 15 años en esto y no queremos cortar, pese a que los tiempos están complicados para organizar", agregó el directivo. Sin embargo, consideró "nos parece importante no interrumpir su realización por lo que representa el festival para la cultura de la ciudad pero también porque es un lugar de encuentro para tres comunidades barriales de la zona este de la ciudad: Las rosas; Jardín las rosas; y Borges".El encuentro permite que los vecinos de estas barriadas, "a quienes le queda un poco lejos el centro, el cine, teatro, y otras actividades", pueda "asistir a un espectáculo artístico con artistas de renombre"."La gente ya sabe que se hace la fiesta y que aquí se hace folclore, y que también puede disfrutar de poetas, homenajeados y distinguidos por su trayectoria", agrega el dirigente de la entidad que, entre otros objetivos persigue "rescatar valores perdidos, olvidados, ligados a la identidad de nuestra provincia, y que permitan descubrir más de nuestra historia".Esta edición se concretará un. La intención es realizar un homenaje en vida, "a quien, además de reconocido periodista, escritor e investigador, ha sido maestro de ceremonia y conductor de la primera edición del festival".También recibirán reconocimientos Alejandro Karavokiris y Rubén Sarmiento.En estos tres lustros de trabajo, "la fiesta fue creciendo progresivamente. "Atravesamos distintas etapas. Hoy contamos con un predio acondicionado para hacer la fiesta", agrega Cregnolini. El lugar cuenta con mantenimiento y gracias al programa Argentina Trabaja, se mantiene limpio y en condiciones."Siempre nuestro perfil ha sido el de organizar una fiesta popular, asegura Raúl Mistura", señala Raúl Mistura, vicepresidente de la Asociación, que nuclea a un grupo de 15 personas que trabajan durante distintos momentos del año para concretar la fiesta.El sábado desde las 21, una cartelera variada en lo artístico subirá al escenario ubicado en Borges y Francia. En el lugar "se ha organizado cantinas, baños químicos y algun stand", agregó Mistura y en nombre de la entidad agradeció a la Municipalidad, que proporciona la conexión al sistema eléctrico, reflectores, y el escenario, mientras que el decorado -detalló Ester Mercol- será preparado por el grupo organizador.La secretaria de la entidad invitó a los vecinos a asistir con sillones y equipo de mate para amenizar la velada. También, para quienes así lo prefieran, habrá un sector con sillas."Siempre nos hemos caracterizado por entradas accesibles. En este caso valor de la general se fijó en $100, mientras que para menores de 12 años el ingreso será libre y gratuito", remarcó."Nos interesa que pueda asistir toda la familia", subrayó Cregnolini, porque "queremos que los vecinos y sobre todo los chicos, conozcan expresiones artística, pero también vean en persona a quienes trabajan en ese mundo del quehacer artístico".La iniciativa tiene desde sus inicios una dimensión cultural en sentido amplio que se proyecta a lo social. "Nos interesa trabajar especialmente con los gurises del barrio", explicó Ester Mercol. De allí que en el festival haya siempre un espacio de actividades dedicadas a los niños."Cuando comenzamos, pensamos en un rescate cultural proponiendo actividades a los chicos. Nos interesa poder mostrarles distintas alternativas en las que pueden participar, presentarles actividades que los enriquezcan, que al ver a los artistas se incentiven y piensen que si hoy concurren a un taller de guitarra, tal vez en el futuro sean ellos quienes puedan estar sobre el escenario", agregó Mercol.Al respecto Cregnolini apuntó: "queremos también que los chicos puedan escuchar, ver, disfrutar de la presentación de artistas reconocidos, de primer nivel que muchas veces no conocen, o a los que en caso de presentarse en otros lugares de la ciudad no podrían asistir por la lejanía que implica llegar hasta el escenario en donde actúan". Lo que se pretende es acercar a los vecinos, a las familias que habitan el barrio, a un encuentro con espíritu festivo y comunitario.El sábado subirán al escenario del festivalBallet Paso de TradiciónTierra NativaHernán Rondán GrassoTrío AlegríaGuillermo FerreyraEl gaucho pichicata (humor)Rubén Cuestas, entre trinosDardo RomayMiguel Figueroa para la bailanta,Animación de Lalo RíosA esta lista se sumará la lectura de textos de los poetas reconocidos que realizará una vecina del barrio.