Fiesta del Mate: Canta Axel, Los Palmeras y Mario Pereyra

Paraná Emotivo encuentro entre Soledad Pastorutti y Jorge Méndez en la Fiesta del Mate

Este lunes y como cierre de esta tradicional fiesta, están previstas las actuaciones con acceso libre y gratuito de: Mario Pereyra, Axel, Los Palmeras, Ezequiel y Pegó en el Palo, como números centrales.Canta Axel en Paraná:Mario Pereyra se presentará a las 20; el show de Axel a las 21 y el cierre será con Los Palmeras. Se realizará además, el concurso de cebadores de mate.Rubén Deicas, de Los Palmeras, en dialogo conse mostró "muy contento de estar "con la gente de todo el Litoral" en esta 28º edición de la Fiesta del Mate.Hay un cariño muy especial de los entrerrianos hacia este grupo de música santafesina. Al hacer referencia a este afecto, "Cacho" Deicas aseguró: "Nuestras letras tienen mucha llegada a la gente, no hieren a nadie, son vivencias; le cantamos mucho al amor", destacó.Deicas contó que su familia, integrada con cinco hijos y ocho nietos, "ha sido la base fundamental de todo esto, es `la cocina` de las presentaciones.El cantante de Los Palmeras escucha, en su vida diaria, "música melódica, como la del `Puma` Rodríguez? Esa onda me gusta", confió.le consultó por el estilo de "las camisas floreadas", a lo que Deicas contestó: "Traemos las telas de Colombia, hacemos cinco juegos de seis, treinta camisas y así vamos renovando".Asimismo, Buenas Noches `trajo a colación` que Maradona canta y baila al ritmo de Los Palmeras mientras se entrena en Dubai. "Al conocer esto, lo llamamos a Diego para agradecerle, y el terminó agradeciéndonos a nosotros. Nos dijo que de esta manera, está más cerca de la Argentina, de sus amigos".Recordemos que el viernes, en la jornada de inauguración, no pudo estar Axel: el avión que lo traía de Estados Unidos sufrió un desperfecto técnico.Y el sábado, que estaba previsto la actuación de Los Palmeras y Mario Pereyra, diluvió en la ciudad. Los organizadores decidieron reprogramar ambos números para este lunes.La que se convirtió en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate tuvo como protagonista a Soledad Pastorutti, que hizo cantar y bailar a los asistentes, con mucha emoción en el escenario Luis Pacha Rodríguez montado sobre las barrancas del río Paraná.