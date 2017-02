Los vuelos que van a Sauce Viejo podrían derivarse a Paraná

Debido a la realización de obras, el aeropuerto de Sauce Viejo permanecerá cerrado por un lapso de tres meses a partir del mes de mayo. Mientras tanto, la empresa de aerolíneas analiza la posibilidad de derivar los vuelos al Aeropuerto Justo José de Urquiza, en Paraná.



De concretarse, la aerostación entrerriana incrementaría la cantidad de viajes a Buenos Aires e incentivaría su actividad, al menos durante el tiempo en que se realicen los trabajos.



Sobre los trabajos



En concreto, los trabajos previstos en Sauce Viejo refieren a la pista principal, al sistema de balizamiento y la plataforma comercial del edificio.



Sobre el particular, el director del ente, David Giavedoni, aseveró que "lo que se va a hacer en la pista es un trabajo muy importante y se va a intervenir toda la pista, completa. Trabajando las máquinas arriba de la pista, por lógica consecuencia, el aeropuerto tiene que estar cerrado", confirmó.



En declaraciones a LT10, el funcionario observó que "la idea es que empiecen todas las empresas juntas a trabajar a los efectos de tener cerrado el aeropuerto el menor tiempo posible".



Con relación al inicio de las mentadas obras, el director indicó que "la obra se estaría adjudicando, seguramente, la semana que viene a través de la firma del decreto que tiene que emitir el gobernador Miguel Lifschitz".



Por lo expuesto, entre mayo y julio el aeropuerto estaría fuera de funcionamiento. Mientras tanto, será "una decisión de Austral Líneas Aéreas si opera en la ciudad de Paraná o si levanta los vuelos hasta tanto se vuelva a habilitar el aeropuerto. Creo que Austral va a acomodar los vuelos en Paraná", precisó Giavedoni.



Reprogramar



En tanto, El Diario consultó a fuentes de la empresa Aerolíneas Argentinas que, si bien reconocieron el cierre del aeropuerto santafesino por las tareas, se negaron a confirmar que sus vuelos serán reprogramados hacia la capital entrerriana.



Por su parte, el jefe del aeropuerto local, Ricardo Coiz, en diálogo con El Diario dijo que si bien no tiene aún una confirmación oficial, es muy probable que al menos uno de los vuelos de Buenos Aires que diariamente llegan a Santa Fe sea derivado a Paraná, que se sumaría al que viene cotidianamente.



"Estimamos que será así. Todavía no lo podemos confirmar. Sabemos que los trabajos se harán en Sauce Viejo y mientras tanto el aeropuerto estará cerrado", consignó.



Actualmente, dos vuelos diarios de Buenos Aires a Santa Fe arriban a Sauce Viejo y al menos uno de ellos podría reprogramarse a Paraná cuando se cierre temporariamente el aeropuerto santafesino.



"El aeropuerto (de Paraná) está perfectamente en condiciones de recibir ese vuelo. Todavía no nos han confirmado pero si se diera, mejor", destacó Coiz.



El proyecto



Hubo cinco ofertas para desarrollar las obras de ampliación y refacción del Aeropuerto de Sauce Viejo, con un presupuesto oficial que supera los $ 19 millones. Las tareas tienen un plazo de ejecución de ocho meses y consisten en dotar al edificio de aeropuerto de espacios, tecnologías y confort para adecuarlo a las nuevas regulaciones aeronáuticas, previendo el incremento en el volumen de pasajeros.



El proyecto en cuestión contempla la ampliación en sectores como la sala de preembarque, sala de arribos y el bar. Se generarán nuevas superficies como aleros para carga y descarga de equipajes tanto en despacho como en arribos, sala de mantenimientos, comedor y cocina para empleados, una nueva posta sanitaria con enfermería.



Además, se reordenarán sectores de oficinas, cocina y vestuarios del bar y se colocará una nueva cinta transportadora de equipaje para las compañías aeronáuticas. También se harán trabajos de refacción en sanitarios y se reacondicionarán los pisos del sector de hall principal.