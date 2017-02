Una Asamblea Participativa organiza el Paro Internacional de Mujeres en Paraná

La Asamblea Participativa es un espacio abierto conformado por mujeres que participan en organizaciones de mujeres y de la diversidad, y que integran ámbitos sindicales, educativos, políticos, estudiantiles, pero también por mujeres que no están nucleadas en ninguna organización.



Este primer encuentro -que se desarrolló en la sede de CTA Entre Ríos, ubicada en Alameda de la Federación 439- se centró en los preparativos de cara al Paro Internacional de Mujeres, denominado 8M.



Se acordó dar fuerza al carácter de lucha que tiene el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, para recuperar su sentido histórico y en relación a la explotación que se vive actualmente, en este contexto particular.



En ese sentido, se plantearon diferentes estrategias para aplicar de acuerdo a las realidades de las mujeres trabajadoras, ya sea que sus tareas sean remuneradas o no. También se decidió tomar contacto con los diferentes sindicatos de trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado, para que reconozcan el paro y las demandas de las mujeres, y garanticen la adhesión al mismo de sus afiliadas.



También se debatió acerca de las reivindicaciones generales que serán las consignas durante el Paro, relacionadas con la eliminación de la violencia de género, el derecho a decidir, la brecha salarial y la desigualdad que genera el trabajo reproductivo.



El objetivo del 8M es que se visibilicen las opresiones e injusticias a las que son sometidas las mujeres cotidianamente, por eso se propone que las acciones hagan sentir el impacto de un día sin la fuerza laboral de las mujeres.



El próximo encuentro, al que están invitadas a sumarse todas las mujeres de la ciudad, se concretará el viernes 17 de febrero a las 18 en el mismo lugar.





Qué es el 8M



El Paro Internacional de Mujeres es un movimiento de base organizado por mujeres de distintas partes del mundo. Fue creado a fines de octubre de 2016 como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que experimentan las mujeres en distintas latitudes. Planea paros generales y protestas para el 8 de marzo de 2017, bajo un lema común: "la solidaridad es nuestra arma".



Este movimiento incluye a mujeres de más de 30 países, entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Inglaterra, Estados Unidos, México, Turquía y Polonia, entre otros.