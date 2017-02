Vecina de San Agustín pide solución a inconvenientes por "desechos cloacales"

María Vega mencionó a Elonce TV que el problema se registra "en varios domicilios" de calle Los Aromos al 600 de barrio San Agustín.



"Necesito que vengan a destapar y me den una solución definitiva, porque hace años tengo este inconveniente: quiero que lo bajen a la calle al desagote. Estoy enferma, tengo problemas para respirar, presión, diabetes. No puedo estar en esta situación", aseveró la hhija de Vega.



Al mismo tiempo contaron que "vienen y destapan pero vuelve a surgir el mismo problema. No debería estar en la vereda el desagüe. Debería estar en la calle", dijo además Vega.



"Todo el desecho cloacal entra en nuestro domicilio, vienen ratas por ahí, apósitos, materia fecal; se rebalsa todo", dijo. Elonce.com.