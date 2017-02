Exhiben la muestra fotográfica de aves argentinas en la Plaza Mansilla

En el marco de las celebraciones para celebrar el primer centenario del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Prof. Antonio Serrano, la Secretaría de Cultura de la provincia dejó habilitada este viernes una muestra itinerante que contiene imágenes de las aves de nuestro país. El autor de la muestra, Matías Romano, celebró el hecho de poder compartir su obra en un espacio como la Plaza Mansilla y remarcó que muchas de las aves retratadas pertenecen a nuestra región. La muestra estará hasta el 3 de marzo.La muestra fue habilitada este viernes por la mañana en un sector de la Plaza Mansilla, frente a la Casa de Gobierno, con la presencia del secretario de Cultura de la provincia, Faustino Schiavoni; el subsecretario de Políticas Culturales, Eduardo Viana; la directora del Museo Serrano, Gisela Balher; el titular de la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), José Carlos Ostroskyel autor de la muestra, Matías Romano; y la sobrina nieta de Antonio Serrano e integrante de la Asociación de Amigos de ese Museo, Helvecia Larsen.Romano comentó que desde muy chico se interesó por fotografiar las aves y que luego se vio motivado a compartir ese recorrido en espacios públicos abiertos a la población. "Una gran mayoría de estas aves están en Entre Ríos, que es una provincia con mucho potencial para esta tarea, ya que cuenta con poblaciones donde la naturaleza no está tan lejana. El desafío es que la conozcan y la cuiden", subrayó el fotógrafo.A su vez, Larsen manifestó su emoción de participar en las actividades por el centenario de una institución cuyo promotor fue su tío abuelo y a quién su padre tenía mucho aprecio. "Anhelo que toda la familia se acerque a los museos, no solo a éste. Es un vínculo con nuestra naturaleza, un recorrido por nuestro pasado, nos ayudan a reafirmar nuestros valores y principios. En particular, siento un gran compromiso con esta tarea", señaló luego de invitar a la comunidad a participar de la ya reconocida Noche de las Linternas.El secretario de Cultura, Faustino Schiavoni, destacó la posibilidad de continuar desarrollando actividades culturales en "este espacio que fue recuperado, aquí frente a Casa de Gobierno. La muestra viene de recorrer otros puntos de la provincia y su contenido es muy valorable, es un trabajo de muy buena calidad y esperamos que quienes las personas que transiten la plaza puedan acercarse a disfrutarla".Finalmente, la directora del Museo Serrano, Gisela Balher, aseguró que no habrá actos centrales para el aniversario de la institución "porque no queríamos circunscribir este festejo a un solo día, el Museo trabaja todos los días para que los entrerrianos se vinculen con su patrimonio", indicó. Luego manifestó la importancia de las investigaciones de Serrano y Scalabrini, dos de los grandes aportantes al patrimonio que resguarda el organismo y señaló que no hace mucho que el Museo cuenta con su propia sede, recordando que no hace mucho funcionaba en las instalaciones de la Escuela Del Centenario.La muestra itinerante "Aves Argentinas", única en su tipo, producida por el reconocido fotógrafo de naturaleza Matías Romano, contiene 38 imágenes que retratan la belleza de las aves de nuestro país. Ya fue exhibida en 2016 en la plaza San Martín de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la plaza 25 de mayo de la ciudad de Concordia. Por otra parte, el trabajo fue declarado de Interés Turístico y Cultural por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de la provincia de Río Negro.También este viernes y los siguientes, desde las 20 y hasta las 24, el Museo abrirá sus puertas con la tradicional Noche de las Linternas, que cada año convoca a miles de personas a descubrir su patrimonio con esta propuesta lúdica. Son las primeras de una serie de actividades programadas por la Secretaría de Cultura de la provincia para celebrar los 100 años del Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas Antonio Serrano, que extenderán hasta agosto de este año.Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano"Calle Carlos Gardel 62 - Paraná, Entre RíosTel: 0343 4208894Correo electrónico: museoserrano@gmail.com Facebook: MuseoProvincialAntonioSerranoTwitter: @museoserrano