En 60 días empezarán las obras para una sala de espera en Terapia del San Roque

Niños que esperan volver a sus casas

Paraná La cantidad de niños en Terapia intensiva duplica lo habitual en el San Roque

La Sala de Espera pediátrica para el sector de Terapia Intensiva del hospital San Roque es un proyecto que llevaba años sin novedades. El propio Jefe de ese servicio, Roberto Ariel, contó a Elonce TV días atrás la necesidad de contar con un espacio así para la contención de las familias que esperan semanas por la salud de sus hijos, sin tener condiciones dignas dónde hacerlo, dentro del nosocomio.En la mañana de este viernes, en el marco de la entrega de camas ortopédicas para el hospital infantil, el ministro de Salud Ariel de la Rosa, se comprometió a "iniciar las obras en los próximos 60 días. Tenemos el dinero, la gente y vamos a avanzar con eso", aseguró aPor otro lado, De la Rosa fue consultado por la situación que se da con las familias cuyos hijos ya deberían dejar la internación en el hospital para continuar con cuidados específicos en sus domicilios, pero que no pueden hacerlo ya que no cuentan con condiciones adecuadas en sus viviendas.que actualmente "se trabaja sobre un esquema de internación domiciliaria que se está llevando adelante con muchos pacientes beneficiarios del programa Incluir Salud"."Es la parte social de la cosa con la que nos encontramos donde por ahí hay algunos pacientes que no tienen las condiciones mínimas para una internación domiciliaria", manifestó.