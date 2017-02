Inspectora que halló y devolvió cheques: "Tuve muchos mensajes de felicitación"

Sandra Leyes es una empleada de la Municipalidad de Paraná que presta servicio en el área de Transporte, y este miércoles tuvo el gran gesto al devolver dos cheques al portador de altísimo valor: uno por 50.000 pesos y el otro por 129.000, que cualquiera hubiera podido haber cobrado."Lo primero que atiné fue a devolverlos", había asegurado la mujer a, inmediatamente después del gesto. "Soy una persona honrada, honesta y trabajadora; quedarte con algo que no te corresponde, no sirve", argumentó.y mencionó que la persona que había extraviado estos cheques "es de Concepción del Uruguay", que se comunicó con ella, "le agradeció y le aseguró que "próximamente me volverá a llamar", dijo la inspectora que desde hace 20 años se desempeña en la municipalidad de Paraná.Respecto de las repercusiones tras el enorme gesto que tuvo este jueves dijo que "durante todo el día tuve muchísimos mensajes y llamadas de felicitación, aunque también muchas cargadas" de quiénes la "cuestionaban" sobre el porqué decidió devolverlos. Enseguida agrega. "Nunca pensé en quedarme con los cheques, no dudé ni un momento".Su hijo Williams acotó que su madre "siempre ha tenido gestos similares" ya que no es la primera vez que halla elementos en la calle: "Es muy buena, siempre devolvió las cosas que encontró, generalmente celulares".Mencionó que el intendente de Paraná se acercó y la felicitó por su decisión.