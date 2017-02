Empleada municipal devolvió dos cheques al portador por $180.000

Sandra Leyes es una empleada de la Municipalidad de Paraná que presta servicio en el área de Transporte, y este miércoles tuvo el gran gesto al devolver dos cheques al portador de altísimo valor: uno por 50.000 pesos y el otro por 129.000, que cualquiera hubiera podido haber cobrado."Lo primero que atiné fue a devolverlos", aseguró la mujer a. "Soy una persona honrada, honesta y trabajadora; quedarte con algo que no te corresponde, no sirve", argumentó."Lo importante es tener el gesto, tener el corazón y la conciencia tranquila", subrayó.La mujer es inspectora de Tránsito y halló los cheques tirados en la vereda de calles Gualeguaychú y Alsina, ayer por la tarde. Dio aviso al 911 y luego se dirigió al Banco para hacer entrega de los mismos, desde donde le extendieron un documento que acredita la devolución.El responsable de los cheques es un empresario de Concepción del Uruguay, quien apenas se enteró de la novedad, no dudó en comunicarse con ella para agradecerle. "Me llamó, hablamos y quedó volver a llamar para una próxima vez que regrese a la ciudad, porque él no es de acá", acotó Sandra al respecto.Sandra es madre de dos hijos de 17 y 25 años; desde hace 20 años se desempeña en la Municipalidad de Paraná.