Una nueva donación multiorgánica en Paraná posibilitará seis trasplantes

Se llevó a cabo en Paraná una nueva donación de órganos y tejidos para trasplante, la tercera en nuestra provincia en lo que va de 2017. La donación fue llevada a cabo por la Unidad Coordinadora Paraná del Cucaier, con la participación de tres equipos médico-quirúrgicos provenientes de Buenos Aires, y el escenario de este gesto solidario fue el Sanatorio La Entrerriana de la capital provincial. La intervención posibilita que seis personas inscriptas en las listas de espera únicas del Incucai, dos de ellas en estado de Emergencia Nacional, accedan a diferentes trasplantes.



Desde la tarde del miércoles 8 y hasta las primeras horas del jueves 9, la solidaridad de otra familia entrerriana en el grave momento de la pérdida de un ser querido posibilitó la concreción de una nueva donación multiorgánica. Valorar y dimensionar este inmenso gesto es una tarea que toda la sociedad debe realizar para poder agradecer adecuadamente esta oportunidad de salvar vidas y mejorar su calidad.



La Unidad Coordinadora Paraná del Cucaier, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, trabajó en conjunto con el personal del Sanatorio La Entrerriana, institución de salud con amplia experiencia en este tipo de procesos solidarios. Junto a ellos trabajaron los profesionales de tres instituciones de salud de Buenos Aires, llegados vía aérea a la capital entrerriana en horas de la madrugada.



El Sanatorio del Sagrado Corazón fue el encargado del trasplante hepático para una paciente joven en estado de Emergencia Nacional. En ese mismo estado de mayor emergencia se encontraba una paciente adulta internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires, quien recibió el trasplante cardíaco. Por su parte el Instituto Nephrology fue designado por el Incucai para un trasplante "en bloque" de riñón y páncreas para una paciente entrerriana.



El segundo riñón fue asignado a un paciente en espera renal, cursando una situación de urgencia denominada "último acceso vascular". Esto significa que dicho paciente, que requiere del tratamiento de hemodiálisis para seguir viviendo, no cuenta ya con nuevas posibilidades en su cuerpo para poder ser conectado a la máquina que realiza en forma artificial la tarea que sus riñones ya no pueden cumplir. Dichos pacientes renales tienen prioridad en lista sobre otros que cuentan todavía con mayores posibilidades de tratamiento.



Por último, al momento de emitir este informe, se habían remitido tejidos (córneas) al Hospital Santa Lucía de Buenos Aires para su evaluación y posterior asignación a pacientes de lista de espera. Cabe recordar que, no mediando casos de emergencia a nivel nacional, tienen prioridad para la asignación de esos tejidos los pacientes de la Provincia donante.



De esta manera se hace posible el acceso a diferentes trasplantes a seis personas de las listas únicas del Incucai. Todos ellos y sus familias y afectos estarán eternamente agradecidos a la familia donante, hacia quienes va el reconocimiento de toda la sociedad.



Las autoridades de Salud agradecen también la tarea del personal del Sanatorio La Entrerriana y Emergencias Sanitarias de la Provincia en coordinación con las fuerzas de seguridad y personal de aeronavegación.