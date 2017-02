La comuna de Paraná desmintió cadena de Whatsapp por fumigaciones domiciliarias

La Municipalidad de Paraná emitió un comunicado a través del cual advierte por una falsa cadena de Whatsapp. Según señala, avisan que se van a realizar fumigaciones domiciliarias.



Sin embargo, desde la Comuna sostienen que la campaña oficial no ingresa dentro de los hogares.



"En relación a una cadena de mensajes que están circulando por WhatsApp donde se informa a los vecinos la realización de fumigaciones domiciliarias contra el dengue a cargo del Municipio, se pone en conocimiento que actualmente las únicas tareas que está llevando a cabo la comuna se enmarcan en la Campaña Anual de Fumigación contra el Mosquito", expresan de manera oficial.



En este sentido, concluyen: "Esta aclaración pretende desvincular a toda área de la comuna dado que no se están realizando aplicaciones intradomiciliarias, como se alude en dichos mensajes, al no haberse detectado hasta le fecha casos de dengue en nuestra ciudad".



Precisamente, a raíz de esta última aclaración, cabe recordar que la Municipalidad realizó fumigaciones domiciliarias durante las épocas del año en que se constataban varios casos de dengue positivos y que obligaba a llevar a cabo los controles necesarios para evitar la expansión de la enfermedad.