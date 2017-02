La cantidad de niños en Terapia intensiva duplica lo habitual en el San Roque

Paraná Niños conviven con traumáticas situaciones en Terapia Intensiva del San Roque

El jefe de Terapia Intensiva del Hospital San Roque, Roberto Ariel, informó aque en dicha área tienen en estos momentos, lo cual "duplica la media que tenemos habitualmente". Explicó que ello se debe a que la mitad de los mismos son "", es decir que "ingresaron como aguda y crónicamente enfermos, salieron de esa condición y ahora no tienen una salida fácil para cuidados intermedios de nuestro hospital ni para sus hogares", tal es el caso de los tres niños que actualmente conviven con traumáticas situaciones en el lugar y cuyas familias piden "un lugar donde vivir.En ese marco, advirtió que. Eso genera un problema adicional"."Tenemos un agujero de entrada inmenso, porque no le decimos que no a nadie que necesita terapia intensiva, pero el agujero de salida es chiquitito, porque la dificultad para sacar los chicos de terapia es importante", graficó el profesional.Ariel enumeró que ". Primero los sobrevivientes de Neonatología. Hace unos años, cuando un chico nacía con alguna malformación o prematurez extrema, no se le podía dar solución. Hoy se ha avanzado lo suficiente para que sobrevivan. El tema es que cuando pasan los 30 días de vida y los dos kilos ingresan a Terapia Intensiva".Otros pacientes "son los chicos con enfermedades crónicas: Diabéticos, asmáticos graves o cardiópatas"."El otro gran grupo son los chicos sanos que se accidentan, son picados por escorpiones, sufren atragantamientos, asfixias o intoxicaciones", señaló, tras lo cual completó: "Todos merecen cuidados intensivos y este es el centro de derivación de toda la provincia o incluso de provincias vecinas".