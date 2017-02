Calzado para la escuela: Aseguran que "no bajaron las ventas con tarjeta"

Foto 1/7 Foto 2/7 Foto 3/7 Foto 4/7 Foto 5/7 Foto 6/7 Foto 7/7

La implementación del sistema de Precios Transparentes pretende un sinceramiento en el costo real de los artículos. Desde el reinado de "las cuotas sin interés", que pretendía igualar el precio al contado con el que se paga en 12 meses, se ocultaba el costo financiero dentro del monto de contado efectivo.



El Gobierno Nacional dispuso que se debería consignar claramente cuál es el costo contado de cada producto, cuánto el valor de cada cuota y cuánto los intereses que se paga por ello.



Pero el efecto hasta ahora no ha sido el esperado. Mientras en la mayoría de los productos (sobre todo electrodomésticos) los precios al contado tuvieron una leve disminución, las cuotas se incrementaron sensiblemente.



No obstante, Valeria Allegrini, cajeta de Better Juniors, indicó a Elonce TV que "al cliente le importa mucho en cuánto le va a quedar la cuota, no tanto la tasa de financiación. Preguntan con qué les conviene pagar. No bajaron las ventas con tarjeta".



Asimismo, contó que ya cuentan con toda la línea de zapatos, zapatillas, joggings, mochilas y medias para empezar el ciclo lectivo 2017. "Hay mucho movimiento desde diciembre. La gente se anticipa, algunos antes de irse de vacaciones ya compran y otros lo hacen al regreso", dijo.



Sobre los precios, contó que "aumentaron un poco respecto al año pasado, pero aún son accesibles". Elonce.com