Para pedir igualdad de derecho, se realizó el "Tetazo" en el Balneario Municipal

La opinión de la gente

Hace unas semanas, se generó polémica porque tres mujeres fueron echadas de una playa de Necochea por quitarse la parte superior de las bikinis para tomar sol. Algunos turistas se quejaron y llamaron a la Policía, que acudió con 20 agentes y seis patrulleros al lugar.Para reclamar y repudiar lo ocurrido, se realizó un "Tetazo" en el Balneario Municipal de Paraná. La convocatoria, que se replicó en distintos puntos del país, buscó "visibilizar los cuerpos que no entran en el estereotipo de `rentable´ y que no son para el mercado".que el eje de la movida fue cuestionar los "privilegios que ya tienen los varones". En ese sentido, dijo que "muestran su torso y, por una cuestión cultural, nosotras nos vemos obligadas a recluirnos y ocultar nuestro cuerpo, se nos niega la posibilidad de disfrutarlos. Hay que desnaturalizar algunas cuestiones vinculadas a la violencia hacia nosotras".Por su parte, Ana Kena, integrante de la Asamblea Feminista, consideró que es fundamental disputar los espacios públicos y estar "como queremos" en la playa. Aseguró que no están cometiendo ningún crimen y merecen tener el mismo derecho de usar esos sitios, como los hombres."La ciudad tiene que empezar a repensar ciertas cuestiones que tienen que ver con principios que han caído en desuso. Nos pareció interesante el escrito de un juez que invita a rever los códigos de contravenciones, porque lo único que generan es desproporción en cuanto a la cantidad de represión que se ejerce y también se genera más violencia", agregó Karime Kandalaft, integrante de la Asamblea Feminista y Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.A partir de las 17, gran cantidad de personas se acercaron para presenciar el "Tetazo". Las opiniones son diversas: algunos se manifestaron a favor, otros en contra, mientras que hubo personas que no tenían en claro el fin de la manifestación social."Me parece bien, no sé por qué lo habrán hecho pero está bien. El balneario está lleno y que no hayan mostrado tanto me pareció bien", indicó un hombre aUna mujer, consideró que "está bueno, se tiene que legalizar porque hay muchas muertes por eso. Me llamó la atención porque no sabía de la movida", en tanto que otro hombre dijo que "cada cual es libre de hacer lo que quiere. Para mí esto está muy bien".Una ciudadana que pasaba por el lugar, opinó que "hay muchas formas inteligentes de respetar el cuerpo y obtener igualdad. Esto no nos da igualdad. Es una cuestión social, está más naturalizada la cola que las lolas".En un momento determinado, algunas de las mujeres que participaron de la manifestación recorrieron la zona pasando "la gorra". Algunos les dieron dinero, otros se negaron y pusieron en duda el fin de la convocatoria.Además, otro grupo de mujeres cuestionó la presencia de los medios de comunicación en el lugar.