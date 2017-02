Niños conviven con traumáticas situaciones en Terapia Intensiva del San Roque

Familias de tres niños con enfermedades graves piden "un lugar donde vivir". Los mismos permanecen en la terapia intensiva del Hospital San Roque. Aunque tienen cuadros muy complejos, podrían irse a sus casas, pero las mismas deberían ser acondicionadas.Marina Alegre, médica de guardia de Terapia Intensiva del hospital San Roque.Comentó que "Jaime es de Lucas González, pero su mamá alquiló una casa y está viviendo acá, para ver si en algún momento puede llevárselo. Valentín, de Crespo, tiene severos problemas porque si casa se inunda. El otro es Renzo, de Concepción del Uruguay, que es el que en mejores condiciones está".La médica puso de relieve que "la terapia intensiva no es el lugar adecuado para que esté un niño que podría estar en su casa. Si bien ellos tienen problemas de movilidad o por momentos necesitan respirador, de cabeza son totalmente normales, les gusta jugar, reír o pasear en la placita, como cualquier niño. Ocurre que sus casas no están acondicionadas para poder irse. Necesitan paredes con pinturas lavables y puertas más anchas. No es tanto, porque el equipamiento médico se tramita desde el hospital".Ejemplificó que "Valentín era un nene normal, de un año, jugando en su casa, con una virosis común, de las que uno piensa que no va a pasar nada. No puede mover del cuello para abajo y no respira nunca más. Hace muchos meses que está internado. Va recuperando con todo el trabajo. En este momento, tiene casi dos años. Está empezando a hablar y nos sabe el nombre a todos. Con sus piecitos aprendió a comer fideos, a dibujar y a manejar la tablet, en un gran trabajo de la gente de neuro-kinesio y de su mamá que todo el tiempo le está enseñando"."A la tarde, cuando se puede, ponemos música y bailamos, pero no siempre nosotros, con la vorágine de trabajo atendiendo a chicos graves podemos dedicarle un tiempo a él que lo que más necesita son unos mimos", enfatizó la profesional.Enseguida comparó: "Imaginate vos internada lúcida al lado de personas graves, que muchas veces fallecen. Ellos tienen sus vidas totalmente dadas vuelta, porque duermen con una alarma sonando todo el tiempo o con una luz a las 4 de la mañana. Cuando un chico parte, ellos lo ven, se sienten muy mal, se deprimen, lo manifiestan, empiezan a tener miedo y hablan del cuco, porque no están preparados para la muerte. Un niño de dos años no está preparado para ver partir a otro niño de dos años".Sobre estos tres pequeños, Alegre manifestó: "sus tres mamás se las quieren llevar. Manejan mejor sus hijos que cualquiera de nosotros o que un enfermero. Saben manejar un respirador y cosas impensables que hacen por sus hijos".Finalmente, informó que para colaborar se pueden contactar con a terapia intensiva del hospital San Roque o con Sabrina Vergara, madre de Valentín, al 0343-155345455. Asimismo, adelantó que estamos intentando organizar un festival solidario.Por su parte, el pediatra Roberto Ariel, jefe de Terapia, admitió que "tener un chico gravemente enfermo en una terapia intensiva es una de las cosas más graves que te puede pasar en la vida. Hay algunos puntos flacos que les ofrecemos a estas familias, muchas de las cuales vienen del interior, con lo puesto, y tienen que sobrellevar largas jornadas en condiciones indignas, porque no tienen un lugar que los contenga, donde puedan descansar, a la espera de una noticia sobre la salud de sus hijos"."Se han intentado algunas medidas protectoras transitorias que no han dado resultado. Se avanzó bastante en la papelería para construir una sala de espera en el tercer piso que sería bastante práctica. Falta el empujoncito final de la decisión política para hacerlo, por lo cual pedimos que se haga a brevedad porque no se justifica que padres, madres o abuelos estén tirados en el piso, sufriendo frío o calor y obstruyendo los lugares de circulación, cuando ellos lo que menos quieren es molestar"."El proyecto está, pero falta la decisión política para construir una sala de espera para Oncohematología en el segundo piso y Terapia Intensiva pediátrica en el tercer piso", cerró.