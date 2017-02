Una segunda oportunidad: Yegua recuperada dio a luz a una saludable potranca

Una yegua albina que fuera rescatada en noviembre pasado con un delicado estado de salud como consecuencia de la tracción a sangre, parió a una saludable potranca tobiana, este domingo en el predio del Vivero Municipal de Paraná."La potranquita tiene un buen estado de salud, desde un primer momento se paró y empezó a mamar de su madre; sus actitudes se corresponden con un animal normal", confirmó ael programa que se emite por, el médico veterinario Hernán Cabrera.En la oportunidad, el especialista indicó que "es fundamental que la cría responda a las primeras horas de vida", sobre todo porque se trataba de una yegua que era utilizada para la tracción a sangre. "Además de los golpes por la vida que llevaba, estaba delgada y deshidratada", por lo que sus nuevos cuidadores reconocieron como un verdadero milagro, al magnífico acontecimiento.Afortunadamente, durante sus 80 días "en un ambiente un poco más tranquilo y más cuidado" pudo terminar con su preñez normalmente.Tanto el médico veterinario como el cuidador Bruno García, reconocieron que no esperaban que la yegua pudiera finalizar con su gestación a término."Cuando llegó, sabíamos que cursaba una preñez pero no sabíamos si iba a llegar a término porque por lo general, por esa dificultad respiratoria y el maltrato, no se alimentan correctamente, y no llegan a término con su gestación", explicó el médico veterinario."Realmente, nos sorprendió", reconoció el cuidador. "Y hoy estamos súper contentos porque estamos ante un ser maravillosamente hermoso", agregó."La llegada de esta potranca es muy alentador y nos demuestra que el animal se encontraba cómodo donde terminó su gestación, y eso es algo muy reconfortante para nosotros", instó García.Finalmente, el cuidador comentó que tanto la yegua como la potranca, aún no tienen nombres, por lo que instaron a sumar propuestas para designarlas.En el Vivero Municipal de Paraná, los animales son recuperados, para darles una mejor calidad de vida, sacarlos de la ciudad, y acercarlos al campo. En la oportunidad, recomendaron además, dar aviso al 911 ante casos de maltrato animal.