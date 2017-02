Harán esta tarde un "tetazo" en el Balneario Municipal

Foto: La protesta se hará en el Balneario Municipal

El anunciado Tetazo se concretará en Paraná hoy a las 17, en el Balneario Municipal. Es organizado por la Asamblea Feminista, en repudio a la censura que sufrieron tres mujeres que hacían topless en una playa de Necochea. Con esta actividad se busca "visibilizar los cuerpos que no entran en el estereotipo de rentable".



En repudio a este hecho, inmediatamente surgió una convocatoria a un "tetazo" en el Obelisco. La Asamblea Feminista decidió replicarlo en Paraná y convocó a una acción denominada "Fútbol y tetas en el Muni".



"Vamos a divertirnos en tetas al mismo lugar al que los machos van en tetas y a hacer las mismas cosas que ellos hacen en tetas", prometen las organizadoras e invitan a participar a todas las mujeres. Aclaran además que quienes deseen pueden acompañar en bikini o remera.



"Queremos visibilizar nuestros cuerpos, que no entran en el estereotipo de "rentable" y que no son para el mercado. Vamos a ir a disfrutar de una tarde de sol a la playa. Convocamos a todas las mujeres que quieran participar, es una convocatoria muy abierta", expresó Maira Miller en declaraciones a Elonce TV.

Aseguró que el objetivo es disputar los espacios públicos de la misma manera que los habitan los hombres, "en tetas, jugando a la pelota, tocando la guitarra, con el circo, bailando ula-ula, sin ser agresión ni incomodidad para los paladines de la moral, que dicen que las tetas deben ser para amamantar o vender".



Por su parte, Karime Kandalaft explicó: "Quisimos hacer foco en las diversas actividades, que se vuelven un acto conspirativo capitalista y de opresión para las mujeres. Queremos renunciar a ese yugo y aprovechar el tiempo libre con nuestras compañeras".