Precios Transparentes: Subieron cuotas y hubo pocas bajas por pagos al contado

La implementación del sistema de Precios Transparentes pretende un sinceramiento en el costo real de los artículos. Desde el reinado de "las cuotas sin interés", que pretendía igualar el precio al contado con el que se paga en 12 meses, se ocultaba el costo financiero dentro del monto de contado efectivo.



El Gobierno Nacional dispuso que se debería consignar claramente cuál es el costo contado de cada producto, cuánto el valor de cada cuota y cuánto los intereses que se paga por ello.



Pero el efecto hasta ahora no ha sido el esperado. Mientras en la mayoría de los productos (sobre todo electrodomésticos) los precios al contado tuvieron una leve disminución, las cuotas se incrementaron sensiblemente.



Según un relevamiento realizado por la Dirección de Seguimiento de Precios dependiente de la Secretaria de Comercio del Ministerio de Producción, en Paraná la mayoría de los comercios y cadenas mantuvieron congelados los precios en un pago y subieron los valores de los productos financiados con tarjetas de crédito.



Al respecto el director del Organismo, Javier Schnitman, explicó: "Se han observado en redes sociales quejas de consumidores sobre las diferencias de precios. Abundan ejemplos de comercios que no bajaron sus ofertas con pago contado, tal como preveía el anunciado régimen de transparencia".



A la hora de mencionar ejemplos, señaló que en un comercio de electrodomésticos del centro de la ciudad, "todos sus productos bajaron un promedio del 10% en su precio en efectivo; una heladera Patrick de 260 litros que en el mes de enero costaba 9.099 pesos en efectivo al igual que su financiación con el plan Ahora 12, a la fecha registran un valor de 8.229 pesos en un pago y alcanza los 18.480 pesos en 22 cuotas, lo que significa un ajuste del 73.76%; un lavarropas Dream Concept con capacidad de 6 kg, que en enero tenía un precio de 6.099 pesos en efectivo, con la financiación en 24 cuotas asciende a 9.576 pesos, tras el ajuste", detalló el funcionario .



En cuanto a los requerimientos en los comercios, Schnitman señaló: "Tienen que exhibir los carteles de precios al contado. Si hay financiación, deberán poner claramente en cuántas cuotas y a través de qué tarjeta con, el costo de financiación y cuota mensual. Como cada tarjeta tiene un costo distinto, los comercios pueden poner el costo efectivo, y pedir que se consulte en cuanto a las cuotas y la información se puede brindar de manera personal", dijo en diálogo con El Diario.

Es que las tarjetas de crédito suman al valor de la cuota otros gastos, como intereses, mantenimiento de la cuenta, seguro de vida, emisión de resumen y todo eso se agrega al costo final del producto.



Falta información

"En principio, esto se puso en marcha sin la suficiente información hacia toda la cadena de comercialización, inclusive lo expresa CAME que se encuentran desorientados por el sistema de financiación -observó Schnitman-. Muchos han decidió suspender la venta de tarjetas, otros mantienen el precio que tenían al contado y agregan el costo de financiación según la tarjeta, lo cual ha hecho que algunos productos tengan incrementos de hasta el 73%. En muy pocos casos se ha observado una retracción de precios de un 10%, en la menor porción de productos".



Mensualmente, desde la Dirección se hace un relevamiento de precios de los productos de consumo masivo y comparando los actuales con los de diciembre y enero se pudo verificar que los precios no han tenido una retracción, o ha sido mínima, y en cuotas pueden variar con un interés del 16% anual, o de 24 cuotas del 65%.



"Hasta el viernes, el consumidor lo primero que hizo fue retirarse de la compra, al no estar claro cómo es el sistema, además que el precio contado no ha tenido una baja significativa. Si terminamos el 2016 con un 42% de inflación anual, la retracción del precio de los productos debería ser del 35 o 40%. Y eso no se observa todavía. Es posible que se vayan acomodando, todavía no lo sabemos", consideró.



La baja del consumo podría forzar a los comercios a adecuar esos precios, como así también a que se adquieran los artículos vía Internet, sobre todo de importación.



Para finalizar Schnitman expreso que: "lo único claro hasta el momento es la gran confusión y dispersión de precios, lo que demuestra una baja casi nula" al tiempo que menciono que "en el transcurso de la semana estaremos observando el comportamiento de cada centro de venta y valorando el resultado de esta política llamada "Precios Transparentes" puesta en marcha por el gobierno nacional. Por el momento, este sector de comercios y fábricas se encuentra muy dudoso, ya que la mayoría de los consumidores desconfía de la instrumentación a la hora de pagar, sea en efectivo o en cuotas tarjetas ", finalizó.