Casa Solidaria cerró en diciembre: Piden que el Estado se ocupe de los sin techo

Foto: Piden que el Estado se ocupe de los sin techo Crédito: El Diario

Casa Solidaria era una ONG que se ocupaba de las personas en situación de calle. Tenía su sede en calle Carbó pero a fines del año pasado dejó de funcionar como tal. Sus integrantes reclaman que el Estado asuma el compromiso de generar un espacio que apunte a un abordaje integral de esta problemática y señalan que hubo un compromiso de funcionarios provinciales y municipales en ese sentido.



El concepto de persona en situación de calle es mucho más global que la referencia a la carencia de un techo. Se dice que tiene que ver con "complejas razones e historias de vida", lo que lleva a que estas personas desarrollen sus "estrategias de sobrevivencia" en las calles y espacios públicos. Así lo entiende precisamente Casa Solidaria y lo dejó plasmado en un documento emitido en Navidad del año pasado.



"No están en situación de calle -como muchos creen- solo los que duermen a la intemperie por la noche, sino los que durante el día buscan sobrevivir de alguna forma, también en la intemperie, aunque por la noche tengan algún refugio precario donde recalar", aclaran desde la ONG.



Precisamente, por la ausencia de un Estado presente y activo, "la situación de calle transitoria se convierte la mayoría de las veces en crónica".



Y detrás de cada uno de ellos hay historias de vidas, personas concretas. Así lo entiende Casa Solidaria, que en su documento señala: "Todos los años (particularmente en invierno) no mueren en la calle indigentes, como algunos los llaman, sino personas humanas concretas que no tienen derecho a tener derechos y a una vida digna que todos nos merecemos".

Así, hicieron referencia a Edgardo, un joven de 24 años en situación de calle, que se suicidó en circunstancias no del todo claras. "Quizá se podría haber evitado esta muerte joven si contáramos con las herramientas de contención y de inclusión necesarias como planteaba nuestro proyecto originario", destacaron.



Por otra parte, en diálogo con El Diario, Hugo García, uno de los impulsores de esa ONG, contó: "En estos días se ha publicado el caso de esta mujer que estaba en cautiverio y que ahora está internada en el Hospital San Martín. Es una compañera en situación de calle que todo su embarazo lo pasó en la calle y la única oportunidad que tuvo de tener techo, fue cuando la internaron en el San Roque para dar a luz y luego volvió a la calle. Este caso es mucho más grave que un caso de violencia de género, es una persona en estado de vulnerabilidad psicosocial. Se fue con un tipo que no conocía que terminó siendo un psicópata que casi la mata. Se habló tanto pero no se dijo que esta persona estuvo totalmente desprotegida y que el Estado no se ocupó".



"Pedimos al Estado Provincial y sobre todo al Municipal (porque se trata de vecinos paranaenses) que se hagan cargo de garantizar una vida digna y los derechos humanos de los compañeros y compañeras que sufren esta situación", reclamaron.



Casa Solidaria fue planteado desde comienzos de 2011 como un "dispositivo integral" de inclusión social efectiva y que, como "servicio público" debía estar en manos del Estado.



"Este dispositivo diametralmente opuesto a todo asistencialismo mediocre que suele ser lo corriente, suponía contar con un local físico en el centro de la ciudad como referente, donde se pudieran desarrollar múltiples actividades de promoción humana integral y un trabajo en territorio, donde se acompañe efectivamente un auténtico proceso de inclusión, restitución y/o ampliación de derechos a las personas y familias que se encuentran en situación de calle en nuestra ciudad. Ambas cuestiones (la casa y el trabajo en territorio) tenían como premisa el protagonismo activo de los compañeros en situación de calle en la lucha por sus propias y legítimas reivindicaciones", remarcaron desde la ONG.



La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) declaró al Proyecto Casa Solidaria "de interés institucional y académico" y el gobierno provincial en agosto de 2011 lo declaró "de interés institucional y gubernamental". Previamente había sido declarado también "de interés institucional" por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.