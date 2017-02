Incertidumbre en Coceramic: Sin trabajo y con los cobros semanales demorados

Foto: Incertidumbre en Coceramic Crédito: El Diario

Los ánimos están caldeados en Coceramic. Los obreros, sin nada que hacer, toman mate y especulan sobre el futuro, sentados adentro y afuera de la garita de guardia en el ingreso a la fábrica de tejas y ladrillos.



El cobro de la semana anterior se demoró esta vez hasta mediados de la siguiente. La antigua chimenea es el gigante testigo mudo del devenir de la Cooperativa de Trabajo Limitada y de sus integrantes. Ellos supieron, a principios de los años noventa, iluminar un camino alternativo que siguieron muchos trabajadores durante la aguda crisis neoliberal de fin de siglo: recuperar empresas en quiebra y ponerlas a producir bajo control obrero.



Cada proceso tiene sus particularidades y, en el caso de Coceramic, son varios los factores que la llevaron a la debacle como cooperativa: principalmente las sucesivas malas decisiones de varias administraciones, la maquinaria obsoleta, deudas acumuladas y la falta de conciencia de sus miembros.



En la actualidad, con la producción absolutamente estancada desde marzo de 2016 y con gran parte de sus bienes materiales desmantelados, la empresa quedó inevitablemente ligada a las decisiones que tome el capital privado con el que se asoció. Para decirlo más claro: la cooperativa, que existe de hecho, perdió su poder real y no podría volver a producir por sí misma en esos codiciados terrenos lindantes a la Bajada Los vascos, en los que hoy crecen los yuyos al mismo ritmo que la incertidumbre.



"Esa gente nos salvó", había dicho David Duarte, presidente de la cooperativa, a mediados del año pasado.



Se refería entonces a los empresarios representados por Juan Carlos Acevedo Díaz, que está apoyando económicamente a la cooperativa y que hizo una oferta que no pudieron resistir. Acevedo Díaz garantiza un pago semanal de 1.500 pesos a cada uno de los 53 integrantes de la cooperativa. Pero estos desembolsos se vienen atrasando sistemáticamente a partir de la firma del acuerdo hace casi dos meses, por lo que la inseguridad domina en la moral de la gente, y Duarte prefiere no hablar con la prensa.



El horno principal dejó de quemar definitivamente el 28 de marzo de 2016. El horno secundario está parado desde diciembre de 2014. La producción venía saliendo mal, por la calidad del petróleo, dicen algunos; por la falta de tierras debido a las inundaciones, creen otros. Hubo inconvenientes técnicos con la maquinaria, y a todo esto ya se fabricaba poco.



De la mano del gobierno provincial, hace dos años que Acevedo Díaz está metido en la fábrica, a la que llegó como un empresario que venía a ayudar. ¿Filantropía? De ninguna manera, la propuesta siempre fue clara: intercambio de una planta de producción en otro lado por los terrenos en los que funcionaban los hornos y los talleres.



La cooperativa privilegió mantener la fuente laboral y pensar en la posibilidad de progresar, aunque perdiendo el territorio original. Al principio, la mudanza se orientaba hacia Bajada Grande, atrás de la aceitera, muy cerca de los yacimientos, pero últimamente cambió la bocha hacia el Parque Industrial.



Según publica El Diario, a las idas y vueltas y los atrasos se suman las divisiones y la poca comunicación interna entre los trabajadores. Algunos ya no asisten porque han ido consiguiendo otra cosa, subsisten con changas o se han jubilando. Acevedo Díaz se comunica con los miembros de la dirección de la cooperativa por WhatsApp para avisar cuando están los pagos, que en general se buscan en Cotapa (empresa en la que también participa).



"Estamos esperanzados, lo que nos mata es la incertidumbre, porque queremos trabajar", dice uno de los muchachos. No hay nada que hacer por ahora, solamente turnos de guardia para cuidar no se sabe bien qué, ya que varias máquinas han sido desguazadas por ellos mismos en el predio de calle Sebastián Gaboto, en Puerto Viejo.



Desunidos

"Somos unos estúpidos nosotros, porque estamos todos desunidos", razona uno de los obreros. Problemas siempre tuvieron, desde falta de stock hasta maquinarias de museo y para colmo importadas. Las dificultades se fueron acumulando y llegó un momento en que no se pudo seguir más. Para entonces ya habían transcurrido 23 años de esfuerzo cooperativo. De brazos cruzados, tomando mate, rumiando errores, la guardia pasiva no tiene ni para cortar el pasto. La producción no puede volver a funcionar en ese lugar. "Mirá que hemos estado con la lengua en el piso y hemos repuntado, siempre se han querido quedar con esto por nada y habrán dicho "cómo siguen estos negros de mierda", y seguíamos laburando por 3 pesos miserables; pero esta vez no hay forma de volver atrás, está todo desarmado y se han llevado muchas cosas, los mismos trabajadores", confiesa un asociado.



Coceramic entró en concurso preventivo de acreedores hace más de una década, por lo que una jueza que designó a un síndico es quien tiene la última palabra en cuestiones trascendentales.



Elena Albornoz sigue siendo la abogada de la cooperativa. El acuerdo y la promesa con el capital privado implican que la cooperativa seguirá funcionando como tal en el Parque Industrial. Lo que se monte allí llegará desde Salta: en una reunión con Sergio Urribarri antes de que los trabajadores conocieran a Acevedo Díaz, una tarde en la que el gobernador apareció por el predio junto a otros funcionarios, hubo una charla en altavoz con Juan Manuel Urtubey para garantizar la compra de la fábrica de ladrillos.

Luego, una delegación de Coceramic, encabezada por Duarte y tres mecánicos, viajó a verla y volvieron entusiasmados. La mudanza de esas instalaciones tardaría unos cinco o seis meses. "Somos unos 30 que tenemos ganas de trabajar, queremos que se haga todo esto, tenemos familia. . . pero si sigue dilatándose vamos a ser cada vez menos. Nos dijeron que en marzo se arreglaba todo, si no pasa nada es que es todo verso", afirma un obrero. En caso de que los acuerdos se cumplan y en pocos meses Coceramic esté nuevamente produciendo ladrillos y tejas con tecnología renovada, la cooperativa deberá restablecer su cartera de clientes que se ha ido perdiendo en el tiempo. Acevedo Díaz, de palabra, prometió comprarles la producción.



Posiblemente tenga planes de invertir en ladrillos para edificar en esa hermosa barranca con vista al Parque Nuevo. Los asociados de la Cooperativa de Trabajo Limitada tendrán que decidir si se transforman en proveedores de un solo cliente o si desatan el poder de la asamblea y toman vuelo propio, lo cual también parece difícil en un país que invierte cada vez menos en la construcción.



"Mantuvieron la vieja conciencia patrón-empleado"

"Fue la primera cooperativa de la provincia que recupera una empresa, empieza a trabajar, y tiene todos los altibajos de las empresas del país", sintetiza Ricardo Etchemendy, titular del Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer). Según el funcionario, Coceramic "tenía tecnología muy desactualizada, problemas económicos, problemas de falta de conducción en el aspecto cooperativo, y comenzó a tener complicaciones comerciales que hicieron un cuello de botella en 2005". Se presentan entonces a concurso preventivo: "Tuvimos las primeras charlas para parar la pelota y ver cuál era la salida, saber quiénes eran los acreedores, ver quiénes podían justificar -porque había varios pícaros que decían que les debían-, y verificar los créditos. El Estado provincial se presentó a verificación y logró un acuerdo con una pequeña quita", recordó sobre la firma del acta de la que participó junto a integrantes de la cooperativa y el secretario de la producción del gobierno de Jorge Busti, Daniel Welschen. "Fueron consiguiendo algunas cosas y apoyos, pero eran parches. Comenzaron a plantearse el traslado de la planta a terrenos propios, pero con tecnología nueva salía millones y no había capital de giro para eso. Hay patrimonio, y lo más importante que los ha sostenido en vida es la materia prima, la arcilla de las barrancas del Paraná, que no se consigue en cualquier lado", comenta Etchemendy.



"La cooperativa, su complicación, es transformarse: nace y muere como cooperativa. El artículo 6 de la Ley de Cooperativas dice que es de nulidad absoluta. Sí pueden firmar acuerdo de negocios con empresas de capital, se puede hacer una integración con otra cooperativa, o una fusión. La UTE es una Unión Temporal de Empresas, en la que puede participar una cooperativa y una sociedad. La situación es compleja para la toma de decisiones cuando en esa UTE el inversor privado tiene el 51%", detalla. El primer problema de Coceramic, según Etchemendy, es que "los trabajadores no entendieron qué era una cooperativa. Varios no la querían hacer: los muchachos querían laburar y seguir siendo empleados de la vieja empresa. Nunca entendieron que eran los trabajadores y dueños; no empleados, sino que aportaban su fuerza laboral. Mantuvieron la vieja conciencia patrón-empleado, y cuando se rompía un camión no había a quién echarle la culpa. Además, hubo una sucesión de malas administraciones. Creyeron que la marca se mantiene in eternum por más que no hagas cosas. Hubo falta de gestión, de educación cooperativa", analiza.



Manuel Moreno: "Éramos todos uno"

Manuel Moreno, a sus 72 años, vive retirado de Coceramic. A principio de los 90 integró el grupo impulsor de la formación de la cooperativa. "Miro la fábrica y me enfermo, porque si habré luchado. . . veníamos luchando hace pila de tiempo, antes de la cooperativa. Qué bárbaro, loco, ya hace varios meses que no humea la chimenea", se lamenta desde el patio de su casa, vecina a la fábrica.



"Los Mutio eran tres hermanos que manejaban todo, después entraron los hijos y ahí la torta se empezó a repartir menos para cada uno. Cuando ellos estaban para la quiebra, nosotros ya nos estábamos organizando para no quedarnos en pelotas. Consultamos al doctor Petrucci que no quería hacer la cooperativa, pero le insistimos", recuerda el Pato Moreno, que fue quemero en los hornos, estuvo en su carga y descarga, y también ejerció de capataz en los 90. "No sé cómo salió la idea de la cooperativa. De la misma desesperación que se nos iba la fábrica y quedábamos todos afuera. Algo había que hacer, no sé a quién se le ocurrió primero", reconoce.



Antes de la quiebra, había 118 empleados, con la cooperativa quedaron 50, con el tiempo crecieron hasta más de 70. "Algunos todavía están, anoche me trajo uno de los corsos", apunta Moreno, que atesora los primeros años de gestión obrera como de grandes transformaciones: se renovó parte de la instalación eléctrica, se compró algo de maquinaria, se puso gas en uno de los hornos, se pintó, contrataron a un ingeniero que había sido despedido de la Portland que comenzó a reciclar agua a partir de una torre de enfriamiento? "y se exportaba. Yo fui hasta Uruguay a buscar el vento, volvíamos con el efectivo adentro de las camisas", ilustra.



"Un día dijimos "no va más". Estábamos cargando un camión para Rosario, ya se había acabado el petróleo y estaba cortada toda la cadena de producción. Los Mutio estaban para irse, paramos el cargamento y lo confiscamos: se había dado vuelta la torta. Entramos al escritorio y ellos dijeron: "Sabíamos que iban a venir".



Fuimos a cobrar nosotros ese camión que ya estaba cargado, viajé ese día con José Ángel Reyes, un compañero, hasta Rosario. Volvimos como a las 11 de la noche", relata Moreno, que quedó efectivo en Coceramic el 1 de julio de 1970, cuando todavía jugaba en la primera de Patronato, equipo con el que salió campeón en 1968. "El material es el mejor del país en cuanto a tierra. Para mí, es por la zona de bañados: es un chicle", considera sobre el producto.



"Hubo momentos difíciles, había que aguantar. Al principio teníamos un sueldito, todos iguales, hasta que después se empezó a hacer un escalafón. Hay vagos que entraron en los 70 y siguen ahí. ¿Qué van a hacer? No hay ni una escoba para barrer, ni luz, porque de noche está oscuro. Con el tiempo, entraron algunos hijos y nada que ver con los padres: nosotros, los viejos, éramos todos uno", compara.



La Patria emprendedora

Coceramic empezó a funcionar en 1925 como sociedad anónima, a partir de la fusión de capitales de Pedro Mutio y Osinalde Hermanos. La empresa de la familia Mutio presentó quiebra en 1992. Luego de una gestión judicial quedó a cargo de la cooperativa, inicialmente conformada por 50 obreros.



Según el documental La Patria emprendedora, capítulo Coceramic -serie dedicada a la economía solidaria, producida por los santafesinos de Matecocido e Imágica, en 2011-, la empresa cuenta con unas 1.700 hectáreas de yacimiento de arcilla renovable.



"Cuando se hizo la cooperativa las condiciones de trabajo ya eran arcaicas. El camino largo y sinuoso. Las distintas comisiones directivas intentaron salidas no sin conflictos, malas decisiones, conflictos y personalismos", narra la voz en off del audiovisual de 26 minutos, que está disponible en la web.

"Afuera, los intereses en la quiebra y el negocio inmobiliario en las barrancas del Paraná", señalan los realizadores en ese momento en que Coceramic se había unido a la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), y se proyectaba el sueño de una nueva y moderna planta en Bajada Grande.