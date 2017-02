Niños cuyos padres fueron denunciados por maltrato siguen al cuidado del Copnaf

El caso

Ariel Villanueva, director de Restitución de Derechos del Copnaf, comentó que los chicos de 12 y 10 años que estaban en guarda para la adopción plena por parte de los abogados Martín Navarro y Viviana Almada, "se mantienen alojados en una residencia del organismo desde el Juzgado que está interviniendo en la causa de guarda por adopción que ostentaban estos dos profesionales de Paraná".Al no haber novedades respecto a la causa "la medida de protección excepcional sigue vigente con el alojamiento en la residencia", explicó el funcionario ay dio cuenta de que "lo habitual es el alojamiento en una residencia del Consejo cuando las condiciones de cuidado no son las adecuadas."Sobre la posibilidad de que un familiar de los chicos pueda obtener la tenencia, Villanueva dijo que "por el momento no"; en tanto "desde los equipos se ha evaluado la identificación de referentes adultos que no fueron localizados, por eso se encuentran en la residencia"."Siempre priorizamos la posibilidad de que convivan con familiares o amigos adultos responsables, pero en este caso no se los pudo localizar", amplió el director de Restitución de Derechos del Copnaf.La denuncia penal por parte de la secretaria del Ministerio Público de la Defensa se produjo en diciembre pasado luego de que trabajadores municipales advirtieran la presencia de un niño dentro de una camioneta Toyota , estacionada sobre el número 73 de calle Alem de Paraná. El chico permaneció horas solo y encerrado en el vehículo.