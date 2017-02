Con un brindis y una gran torta, le cantaron el feliz cumpleaños a Patronato

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

Club Atlético Patronato celebró sus 103 años con un brindis y una gran torta decorada especialmente para la ocasión. Del festejo participaron socios, autoridades y la sub comisión de mujeres.



Hubo música, cantaron el feliz cumpleaños y hasta soplaron las velitas. "Patronato es todo", expresaron a Elonce TV. Cabe recordar que el club fue fundado el 1º de febrero de 1914 por el Presbítero Bartolomé Grella.



Alcides Papaleo, dirigente, indicó que "estamos muy contentos porque hemos recorrido por muchos años este club, hemos visto su crecimiento, la permanencia de la gente. Estamos felices, pero también comprometidos porque es una institución cada vez más grande y requiere de mucha responsabilidad".



José Gómez, dirigente, expresó que el presente de Patronato es muy bueno y la mejor manera de festejarlo es con un brindis entre todos los que comparten la pasión por el rojinegro. "Recordamos nuestra historia, que fue de mucho trabajo, esfuerzo, dirigentes, deportistas, amigos del club, gente que lo lleva en el corazón. Trabajaremos mucho para planificar el futuro, que seguramente será más grande", manifestó.



Respecto al inicio de la segunda parte del Campeonato de Primera División, consideró que es necesario encontrar claridad y respuestas ante un panorama confuso que envuelve al fútbol argentino. Además, señaló que "esta situación de incertidumbre nos exige estar muy atentos para no tener consecuencias no deseadas en lo económico. Hay ansiedad del hincha para volver a disfrutar del fútbol que nos regala Patronato, pero sobre todo hay preocupación de que esto se encarrile para poder planificar el club. El fútbol es la principal disciplina que tenemos y si eso no está ordenado es difícil comenzar a desandar los proyectos que tenemos para la institución". Elonce.com