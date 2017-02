Patronato festejará con un brindis sus 103 años

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un 1º de febrero de 1914 fue fundado el Club Atlético Patronato de la Juventud Católica de Paraná por el Presbítero Bartolomé Grella. Desde la entidad deportiva, Elena, Viviana y Zaida comentaron a Elonce TV el festejo que se está organizando para esta noche desde las 20:30 horas.



"Vamos a festejar con una torta y con un brindis. Están todos invitados ya sea socios y no socios del club y quienes quieran acercarse a cantarle el feliz cumpleaños. Será hoy en el quincho del sector de piletas y no se suspende por la lluvia", indicaron.



Con mucha actividad a lo largo de los años en variadas disciplinas deportivas, la entidad que logró en el último tiempo llegar a la primera categoría de fútbol argentino, "es una gran familia, por eso invitamos a todos a celebrar los 103 años", agregaron a Elonce TV y no dejaron de destacar el esfuerzo "conjunto" de "socios, simpatizantes y empleados". Cuotas para socios Según informaron desde Patronato, las cuotas para deportistas tienen un costo que arranca en los 60 pesos. La cuota familiar 235 pesos y la individual 90 pesos. Elonce.com